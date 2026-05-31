پخش زنده
امروز: -
بررسی دادههای وزارت خزانهداری آمریکا نشان میدهد که بدهی دولت این کشور در پی تجاوز به ایران بیش از ۴۰۶ میلیارد دلار افزایش یافته است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از خبرگزاری ریانووستی بدهی دولت آمریکا قبل از زمان آغاز تجاوز نظامی علیه ایران در ۲۸ فوریه سال جاری میلادی (نهم اسفند ۱۴۰۴) حدود ۳۸.۷ تریلیون دلار بود و اکنون (پس از سه ماه) از ۳۹.۲ تریلیون دلار عبور کرده است؛ این افزایش ۴۰۶ میلیارد دلاری، نشاندهنده سرعت بیسابقه رشد بدهی دولت آمریکا در این ایام است.
بر اساس این گزارش، هزینههای جنگ عمدتاً از طریق عرضه اوراق قرضه تأمین میشود و بانک مرکزی آمریکا برای خرید این اوراق قرضه، پول جدید چاپ میکند که همین امر به افزایش تورم دامن میزند و جنگ علیه ایران به طور مستقیم این چرخه معیوب را در آمریکا شتاب بخشیده و روند کاهش ارزش دلار را تسریع کرده است.
این گزارش میافزاید: جنگ علیه ایران روندی ایجاد کرده است که در نهایت به فروپاشی سیستم «پترودلار» منجر خواهد شد؛ سیستمی که در آن کشورهای نفتی خلیج فارس در ازای حفاظت نظامی آمریکا، نفت خود را به دلار میفروختند، اما اکنون ایران ثابت کرده است که ایالات متحده نمیتواند از متحدانش محافظت کند و امارات حتی پیشنهاد فروش بخشی از اوراق قرضه دولت آمریکا را که در اختیار دارد، مطرح کرده است.
در ادامه این گزارش آمده است: تحلیلگران انتظار دارند نرخ سود اوراق قرضه ۱۰ ساله دولت آمریکا در هفتهها و ماههای آینده افزایش یابد، زیرا سرمایهگذاران برای جبران تورم رو به رشد، سود بالاتری طلب میکنند.
این در حالی است که در صورت بسته ماندن تنگه هرمز، قیمت انرژی به شدت افزایش مییابد و تورم را بالاتر میبرد که خود باعث افزایش بیشتر نرخ سود اوراق قرضه خواهد شد و تجاوز علیه ایران ممکن است چیزی فراتر از یک فاجعه سیاست خارجی برای آمریکا باشد.
در بخش پایانی این گزارش آمده است: این جنگ میتواند محرکی باشد که شکنندگی کل سیستم مالی مبتنی بر دلار را آشکار میکند. وقتی جنگ، بدهی، تورم و تضعیف بازار اوراق قرضه آمریکا با یکدیگر همزمان شوند، پیامدهایی به دنبال خواهد داشت که میتواند سریعتر از آنچه مردم انتظار دارند، حرکت کنند.
روزنامه فایننشال تایمز پیشتر در گزارشی هشدار داده بود که ادامه جنگ با ایران و بالا ماندن نرخ سود اوراق قرضه دولتی ایالات متحده، میلیاردها دلار به پرداختهای بهره بدهی آمریکا اضافه و مالیاتدهندگان آمریکایی را با هزینههای هنگفت اضافی مواجه میکند.
در گزارش فایننشال تایمز آمده است: هزینه استقراض دولت آمریکا پس از سه ماه درگیری در خاورمیانه به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۰۷ رسیده است، زیرا سرمایهگذاران به دلیل نگرانی از افزایش تورم ناشی از جنگ، سود بیشتری را از دولت طلب میکنند و این مساله فشار سنگینی بر بودجه کشور وارد میکند.
بر اساس این گزارش، پیشبینیهای قبلی دفتر بودجه کنگره نشان میداد که پرداخت سود بدهی دولت آمریکا از یک تریلیون دلار یعنی ۳.۳ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۲۶ به ۲.۱ تریلیون دلار یعنی ۴.۶ درصد از تولید ناخالص داخلی ایالات متحده در سال ۲۰۳۶ افزایش خواهد یافت.
در ادامه گزارش فایننشال تایمز با اشاره به اینکه قانونگذاران آمریکایی تمایلی به اقدام در جهت کاهش بدهی دولت این کشور ندارند، آمده است: هزینههای دولت آمریکا سرسامآور است، اما کنگره این کشور به دلیل ترس از نارضایتی رای دهندگان آمریکایی جرأت نمیکند مالیاتها را بالا ببرد و یا هزینههای غیرنظامی را کاهش دهد؛ در نتیجه، کسری بودجه همچنان بزرگتر میشود و بدهی ملی روزبهروز افزایش مییابد. جنگ با ایران هم دارد این آتش را شعلهورتر میکند.
فایننشال تایمز در پایان این گزارش تاکید کرده است: برخی سرمایهگذاران بزرگ در ایالات متحده نگران هستند که افزایش نرخ سود اوراق قرضه دولتی به یک چرخه تصاعدی تبدیل شود؛ به این معنا که افزایش هزینههای استقراض، دولت را مجبور به قرض بیشتر برای پرداخت سود بدهی رو به رشد خود کند و این فشارها در نهایت به جیب مالیاتدهندگان آمریکایی وارد خواهد شد.