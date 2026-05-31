همزمان با تشدید حملات هوایی و توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف جنوب لبنان، منابع لبنانی از تشدید درگیری‌ها در محور‌های مرزی خبر دادند. حزب‌الله هم اعلام کرد در شبانه روز گذشته ۲۴ عملیات نظامی علیه مواضع و نیرو‌های دشمن انجام داده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس گزارش رسانه‌های لبنانی، جنگنده‌ها و پهپاد‌های رژیم صهیونیستی در ساعات گذشته مناطقی در خربه الدویر، البیساریه، شقرا، میفدون، دیرقانون النهر، عربصالیم و اطراف شهر النبطیه را هدف قرار دادند.

طبق گزارش پایگاه خبری العهد، همچنین توپخانه رژیم صهیونیستی به صورت گسترده شهرک‌های دبین، بلاط، کونین، السلطانیه، برج قلاویه، الغندوریه، خربه سلم و برعشیت را گلوله‌باران کرد.

منابع محلی همچنین از حملات هوایی در اطراف بیمارستان دولتی نبیه بری در النبطیه و بمباران منطقه وادی برغز خبر دادند. گزارش‌ها حاکی است که ارتش رژیم صهیونیستی در جریان حملات خود از گلوله‌های فسفری نیز علیه شهر النبطیه استفاده کرده است.

در همین حال، منابع عبری گزارش دادند که ارتش رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان با وضع دشواری مواجه شده و چندین درخواست امداد و تخلیه اضطراری از مناطق عملیاتی ثبت شده است.

برخی گزارش‌ها از کشته شدن یک نظامی صهیونیست و زخمی شدن چند تن در جریان درگیری‌های جنوب لبنان حکایت دارد.

بر اساس این گزارش‌ها، بالگرد‌های ارتش رژیم صهیونیستی چندین عملیات انتقال مجروحان را از مناطق مرزی به بیمارستان‌های حیفا و نهاریا انجام داده‌اند.

منابع عبری همچنین خبر دادند که یک ریزپرنده انتحاری حزب‌الله به خانه‌ای که تعدادی از نظامیان به همراه فرمانده یک گردان در آن حضور داشتند اصابت کرده و چندین نظامی به شدت زخمی شده‌اند.

رسانه‌های عبری همچنین از انتقال بخشی از فعالیت‌های بیمارستان نهاریا به مجتمع‌های زیرزمینی در پی ادامه حملات موشکی و پهپادی حزب‌الله خبر دادند.

در مقابل، حزب‌الله لبنان با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که در پاسخ به ادامه تجاوزات و نقض آتش‌بس، ۲۴ عملیات نظامی را علیه مواضع، تجهیزات و نیرو‌های ارتش رژیم صهیونیستی انجام داده است.

در این چند عملیات‌ اهدافی از جمله شهرک‌های کریات شمونه، صفد، نهاریا و کرمئیل، پایگاه‌های میرون، یعرا، شومیرا و لیمان، تجمعات نظامیان اسرائیلی در مناطق مرزی و همچنین چندین تانک مرکاوا، خودرو‌های نظامی و بولدوزر‌های ارتش رژیم صهیونیستی هدف قرار گرفته‌اند.

حزب‌الله همچنین از اجرای کمین‌های متعدد علیه نیرو‌های ارتش رژیم صهیونیستی در مناطق الغندوریه، دبین، زوطر الشرقیه و یحمر الشقیف خبر داد و اعلام کرد نیرو‌های دشمن در این درگیری‌ها متحمل خسارات انسانی و تجهیزاتی شده‌اند.

این جنبش تأکید کرد که مقاومت اسلامی لبنان دفاع از خاک و ملت لبنان را وظیفه خود می‌داند و تا زمان توقف تجاوزات و پایان اشغالگری به مقابله با نیرو‌های رژیم صهیونیستی ادامه خواهد داد.

تحولات میدانی اخیر در حالی روی می‌دهد که حملات متقابل میان دو طرف وارد مرحله‌ای جدید شده و دامنه درگیری‌ها در جبهه جنوب لبنان همچنان رو به گسترش است.