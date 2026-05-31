به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از شبکه المنار، رزمندگان مقاومت همزمان با درگیری سنگین با نظامیان صهیونیست یک بمب را در مسیر حرکت نیرو‌های دشمن منفجر کرده‌اند.

توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی شهرک‌های نبطیه، کفرتبنیت، قلاویه، دبین، بلاط، برعشیت، الغندوریه، خربه سلم، بیوت السیاد، السلطانیه، قبریخا و تولین را گلوله باران کرده‌اند.

جنگنده‌های رژیم صهیونیستی نیز شهرک‌های کفرجوز و شوکین را بمباران کرده‌اند.

رادیو ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که حزب الله بیش از ۳۰ موشک به سوی شمال فلسطین اشغالی شلیک کرده و دایره اهداف مقاومت، شهر‌های صفد، نهاریا، کروئیل و میرون را شامل شده است.

شبکه ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز در گزارشی اعلام کرد که تل آویو از گسترش سریع دایره اهداف حزب الله غافلگیر شده و برای آن آمادگی نداشته است.