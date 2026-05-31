استاندار آذربایجان شرقی:
بهترین خدمت به کودکان مهارتآموزی و توانمندسازی برای آینده است
استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر اهمیت مهارتآموزی کودکان و نوجوانان تحت پوشش مراکز حمایتی گفت: بهترین هدیه و عیدی به فرزندان بیسرپرست و بدسرپرست آموزش مهارتها و توانمندیهایی است که آنان را برای ورود به جامعه و بازار کار آماده کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،
بهرام سرمست در مراسم دهه امامت و ولایت در جمع فرزندان موسسه خیریه خانه مهر بناب با اشاره به ضرورت تقویت روحیه همدلی و حمایت اجتماعی اظهار کرد: باید با هم مهربان باشیم، در کنار یکدیگر قرار بگیریم و اجازه ندهیم کسی احساس تنهایی و غربت کند.
وی با قدردانی از فضای صمیمی و محبت آمیز حاکم بر این مجموعه افزود: در کنار این محیط سرشار از مهر و محبت لازم است موضوع مهارت آموزی نیز به طور جدی دنبال شود تا کودکان و نوجوانان این مرکز با مهارتهای زندگی و سبک زندگی امروز آشنا شده و بتوانند در آینده به افرادی مفید، کارآفرین و نقش آفرین در جامعه تبدیل شوند.
استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به اهمیت آموزش شیوه تفکر به نسل جوان گفت: جمله معروفی وجود دارد که معلمی را دوست دارم که روش اندیشیدن را به من یاد دهد، نه فقط اندیشهها را. خوشبختانه موسسه خانه مهر نیز چنین رویکردی را دنبال میکند و فضای مناسبی برای رشد فکری و شخصیتی فرزندان فراهم آورده است.
سرمست همچنین بر ترویج فرهنگ خیرخواهی و موفقیت جمعی تاکید کرد و گفت: باید خیرخواه دیگران باشیم و رشد، ترقی و موفقیت سایر افراد را نیز خواستار شویم؛ چرا که پیشرفت جامعه در گرو موفقیت همه اعضای آن است.
وی با بیان اینکه بهترین عیدی به کودکان، آموزش مهارتها و توانمندیهای کاربردی است خاطرنشان کرد: این مهارتها زمینه آمادگی آنان برای ورود به بازار کار و ساختن آیندهای روشن را فراهم میکند.
استاندار آذربایجان شرقی با اعلام حمایت از برنامههای توانمندسازی کودکان تصریح کرد: برای فراهم کردن زمینه اشتغال مهارت آموزان و بهره گیری از ظرفیتهای آنان در بازار کار حمایتهای لازم انجام خواهد شد.