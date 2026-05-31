به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، امیر قلعه‌نویی در حاشیه تمرین شنبه تیم ملی فوتبال در ترکیه اظهار داشت: در برنامه این بود که با تیم‌های بهتری بازی کنیم. نه اینکه گامبیا ضعیف باشد، چون همین تیم در جام ملت‌های آفریقا با نتیجه یک بر صفر باخت. در برنامه قبلی ما کمپی در اسپانیا بود تا این مسافت تا آمریکا را بشکنیم که محقق نشد. در شرایط سخت ما باید تلاش‌مان را بیشتر کنیم و مطمئن هستیم که مهدی تاج تلاشش را می‌کند که بهترین امکانات را فراهم کند، ولی شرایط به گونه‌ای پیش رفت که آن چیزی که می‌خواهیم، رقم نخورد.



وی ادامه داد: در مجموع از تلاش همکارانم و بازیکنان ممنون هستم. یکی از دغدغه‌های ما پرواز است که ما طبق برنامه‌هایی که دادیم، قرار بود بازی با مالی که می‌خواهیم انجام بدهیم، در همان کمپی باشد که از قبل برنامه‌ریزی کرده بودیم که متاسفانه اتفاق نیفتاد. هرچه که ما گفتیم تا الان انجام نشده، ولی اینها بهانه نیست و با همه شرایط و مشکلات کار را جلو می‌بریم. بازی جمعه هم یک بازی خوب بود و یک نیمه دوم خوب داشتیم. طبیعی بود که بچه‌هایی که در لیگ داخلی بودند، فشار تمرینات بالایی را پشت سر گذاشتند. بازی جمعه نکات خیلی خوبی داشت؛ دفاع چپ سانتر کرد دفاع راست ما گل زد. این نکاتی است که ما در این ۳ سال دنبالش بودیم و به آن رسیدیم. در مجموع به این تیم امیدواریم، ولی مردم بدانند که خیلی خیلی مشکل داریم، اما با همه مشکلات همه ما تلاش می‌کنیم که کار را جلو ببریم.

سرمربی تیم ملی فوتبال در خصوص انتخاب لیست نهایی تیم ملی خاطرنشان کرد: خیلی کار سختی است، من ۳_۲ شب است که واقعا نخوابیدم. قانون است که ما باید ۲۶ بازیکن را انتخاب کنیم. احتمالاً امروز با کادرپزشکی و همکارانم نشست خواهیم داشت و اسامی را در گروه خودمان مشخص می‌کنیم.

قلعه‌نویی در خصوص استفاده از مهدی طارمی در مرکز زمین تصریح کرد: ما از طارمی قبلا به عنوان مهاجم آزاد استفاده می‌کردیم. در بازی قبلی او را هافبک رو به جلو کردیم و یک وظیفه پررنگ به او دادیم که با تجربه‌ای که دارد به نحو احسن این کار را انجام داده است.

وی در خصوص شرایط دنیس درگاهی گفت: دنیس احتیاج به زمان و بازی دارد. او دیر به ما اضافه شده است.

سرمربی تیم ملی در مورد بازی با تیم مالی گفت: این بزرگ‌ترین محک ما قبل از دیدار با نیوزیلند است البته بازی‌های بزرگ‌تری می‌خواستیم ولی این بازی هم خوب است. امیدوارم لژیونر‌ها شرایط بهتری داشته باشند و بازیکنانی که در اردو‌های داخلی بودند هم شرایط بهتری داشته باشند. در دفاع و ساختار دفاعی اشتباهات فردی داشتیم که این اشتباهات در ساختار دفاعی باید در جام جهانی به حداقل برسد.