با ادامه تجاوزهای رژیم صهیونیستی به نوار غزه، شمار شهدای این منطقه به ۷۲هزار و ۹۳۸ نفر رسید.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که در ۴۸ ساعت گذشته هفت شهید و ۲۵ مجروح به بیمارستان‌های غزه انتقال داده شده‌اند.

از زمان اعلام آتش بس در ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵ (۱۹ مهر ۱۴۰۴) تاکنون ۹۲۹ نفر در غزه شهید و دو هزار و ۸۱۱ نفر مجروح شده‌اند.

در این مدت پیکر ۷۸۱ شهید نیز از زیر آوار خارج شده است.

با احتساب این شهدا، شمار کلی شهدای غزه از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) تاکنون به ۷۲ هزار و ۹۳۸ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۲ هزار و ۹۱۹ نفر رسیده است.

رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) جنگ ویرانگری را علیه ساکنان نوار غزه به راه انداخت، اما به اهداف خود یعنی نابودی جنبش حماس و بازگرداندن اسرای صهیونیست از راه جنگ نرسید و مجبور به توافق آتش بس با این جنبش شد.

رژیم صهیونیستی از زمان برقراری آتش بس، از اجرای بخشی از مفاد آن سرباز زده و به تجاوزگری خود علیه نوار غزه ادامه داده است.