بازخوانی نخستین واکنش‌های روحانیت ایران به اشغال فلسطین در «الف لام خمینی»

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، کتاب «الف لام خمینی» اثری از هدایت‌الله بهبودی، با مرور رویداد‌های سال ۱۳۲۷، بخشی از نخستین واکنش‌های علما و مردم ایران به تحولات فلسطین را روایت می‌کند.

دعوت آیت‌الله کاشانی برای تجمع در مسجدشاه تا حمایت‌های مردمی و اشاره به نامه‌ای از سوی امام خمینی (ره) به پاپ درباره مسئله فلسطین، از جمله موضوعات این اثر است.

کتاب «الف لام خمینی» در بخشی از روایت تاریخی خود، به واکنش‌های روحانیت و مردم ایران نسبت به تحولات فلسطین در سال ۱۳۲۷ می‌پردازد.

بر اساس این روایت، پس از تشدید بحران در فلسطین و همزمان با حمایت آیت‌الله سید ابوالقاسم کاشانی از مسلمانان فلسطین و پاکستان، تجمع‌هایی در تهران برگزار شد.

یکی از این مراسم‌ها، آقای فلسفی به عنوان سخنران اصلی، با اشاره به رنج مردم فلسطین تأکید کرد و گفت: دردی که امروز بر فلسطین وارد شده، دردی بر پیکر جهان اسلام است.

در این مراسم همچنین اعلام شد آیت‌الله کاشانی دو حساب در بانک ملی برای کمک به مسلمانان پاکستان و فلسطین گشوده و از مردم برای یاری‌رسانی دعوت کرده است.

این کتاب همچنین به ادامه درگیری‌ها در فلسطین، پایان قیمومت ۲۵ ساله انگلیس و اعلام موجودیت رژیم صهیونسیتی اسرائیل در ۲۶ اردیبهشت ۱۳۲۷ اشاره می‌کند؛ رخدادی که به آغاز جنگ میان کشور‌های عربی و نیرو‌های صهیونیستی انجامید.

در ادامه این تحولات، آیت‌الله کاشانی از مردم تهران خواست روز ۳۱ اردیبهشت در مسجدشاه گردهم آیند و این اجتماع با قرائت خطابه آیت‌الله کاشانی و قطعنامه‌ای ۶ ماده‌ای در حمایت از مسلمانان فلسطین برگزار شد و سپس مردم با راهپیمایی به میدان بهارستان و مدرسه سپهسالار رفتند.

در بخشی دیگر از این روایت آمده است که در همان مقطع، حاج آقا روح‌الله خمینی نیز نامه‌ای خطاب به پاپ نوشت که از طریق نماینده سیاسی واتیکان در تهران ارسال شد. همچنین اعلامیه آیت‌الله بروجردی علیه تقسیم فلسطین نیز در خرداد ۱۳۲۷ منتشر شد.

هدایت الله بهبودی کلهری که به «هدایت الله بهبودی» مشهور است، نویسنده و خبرنگار است که مدیر دفتر ادبیات انقلاب اسلامی حوزه هنری، و عضو فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی می‌باشد.

«شرح اسم»، «یاد‌های زلال»، «پا به پای باران»، «مجموعه روزشمار تاریخ ایران» در کنار چندین اثر دیگر از جمله کتاب‌های هدایت‌الله بهبودی است.