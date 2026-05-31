اتحادیه جهانی علمای مسلمان در بیانیه‌ای با هشدار درباره پیوستن کشور‌های اسلامی به توافق سازش، خواستار اتخاذ موضعی واحد و قاطع اسلامی در مقابل هرگونه فشاری شد که هدف آن سوق دادن کشور‌های منطقه به سمت عادی‌سازی روابط با رژیم اشغالگر است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از پایگاه فلسطینی قدس پرس، اتحادیه جهانی علمای مسلمان در این بیانیه درباره تلاش برای تحمیل ترتیبات سیاسی و منطقه‌ای که حاکمیت و استقلال کشور‌ها را تضعیف می‌کند، از جمله و در رأس آنها مسیر موسوم به «توافق ابراهیم» هشدار داد و آن را طرحی دانست که اهدافش حمایت از اشغالگری رژیم صهیونیستی است.

این اتحادیه در ادامه خواستار اتخاذ موضعی واحد و قاطع اسلامی در برابر هرگونه فشاری شد که هدف آن سوق دادن کشور‌های منطقه به سمت عادی‌سازی روابط با رژیم اشغالگر است.

این بیانیه با اشاره به ادامه سیاست‌های رژیم صهیونیستی در غزه، لبنان و دیگر مناطق، این اقدامات را نسل‌کشی و تخریب سازمان‌یافته توصیف کرد و جامعه جهانی را مسئول سکوت و همدستی در این زمینه دانست.

در ادامه این بیانیه آمده است که فشار‌های سیاسی کنونی بر تعدادی از کشور‌ها از جمله آنچه به دولت آمریکا نسبت داده شده است، در چارچوب تلاش‌ها برای تحمیل واقعیت‌های سیاسی جدید در منطقه قرار می‌گیرد.

این اتحادیه درباره مرتبط ساختن هرگونه توافقات بین‌المللی یا منطقه‌ای با پرونده‌های عادی‌سازی روابط با رژیم اشغالگر اسرائیل هشدار داد.

اتحادیه جهانی علمای مسلمان این سیاست‌ها را متعارض با قوانین بین‌المللی، اصول اخلاقی و حاکمیت کشور‌ها قلمداد و بر رد هرگونه مسیر عادی‌سازی که به اشغالگری متهم به ارتکاب جنایات گسترده علیه ملت فلسطین مشروعیت می‌بخشد، تأکید کرد.

در لحنی قابل توجه، این اتحادیه پیام مستقیمی به الازهر شریف ارسال کرد و از این نهاد برجسته دینی در جهان اسلام خواست تا موضعی روشن در قبال آنچه فشار‌های سیاسی و پروژه‌های عادی‌سازی نامید، اتخاذ کند و از علما خواست تا این طرح‌ها را پس از آشکار شدن اهدافشان، رد کنند.

این اتحادیه از علمای جهان اسلام خواست تا از هرگونه مسیر یا ابتکاری که با آنچه آن را «طرح آبراهامی» خواند، مرتبط است، کناره‌گیری کنند.

این بیانیه تأکید کرد که مسئولیت علما ایجاب می‌کند که در برابر باطل بایستند و از مسائل امت حمایت کنند.

این اتحادیه بار دیگر از رهبران کشور‌های اسلامی خواست تا به سرعت یک ائتلاف استراتژیک جامع، شامل ابعاد سیاسی، اقتصادی، نظامی و امنیتی با هدف مقابله با چالش‌های مشترک و رد تحمیلات خارجی تشکیل دهند.

این بیانیه تأکید کرد که فقدان چنین ائتلافی، به گفته آن به تضعیف موضع امت و از بین رفتن توانایی آن برای مقابله با چالش‌ها منجر خواهد شد و به آیاتی از قرآن کریم استناد کرد که بر وحدت و پرهیز از تفرقه تأکید دارند.

این بیانیه در ادامه به وضعیت نوار غزه پرداخت و آنچه را در آنجا در حال وقوع است نسل‌کشی و تخریب گسترده توصیف کرد. همچنین، رژیم اشغالگر اسرائیل را متهم کرد که در سایه فقدان واکنش بین‌المللی مؤثر، عملیات نظامی خود را در بیش از یک جبهه از جمله لبنان گسترش می‌دهد.

اتحادیه جهانی علمای مسلمان در پایان اشاره کرد که ادامه این سیاست‌ها خطرناک بودن مرحله کنونی را منعکس می‌کند و خواستار مقابله جامع از طریق تمامی ابزار‌های موجود شد.