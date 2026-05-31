به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛جمعی از مسئولان لرستان با حضور در شهرستان چگنی از جاده ی منطقه ی زمزم به ویسیان که بخشی از آن بر اثر سیلاب سال۹۸ تخریب شده بود و همچنین از مسیر خط لوله گاز این منطقه بازدید کردند.



در این بازدید مهدی پازوکی مدیرکل مدیریت بحران استان لرستان بر ضرورت ایمن سازی جاده های آسیب دیده این مسیر در کوتاهترین زمان تأکید کرد و گفت: همچنین مخاطرات لوله عبوری و جاده دسترسی هم اصلاح و بهسازی شود.



علی سیف فرماندار شهرستان چگنی گفت: بخش زیادی از حاشیه ی جاده ی منطقه ی زمزم به ویسیان بر اثر سیلاب تخریب شده بود که بسیاری از ابنیه ی مسیر را در معرض خطر قرار داده،همچنین مسیر خط لوله گاز شهر معمولان و چگنی در این مسیر در معرض خطر است که باید ایمن سازی شوند.











