به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، وزیر نیروهای مسلح فرانسه در سخنانی در مجمع شانگری-لا سنگاپور با اشاره به اینکه راهبرد امنیتی پاریس مستقل از آمریکاست گفت: راهبرد امنیتی فرانسه بیش از ۶۰ سال است که بر اساس حاکمیت ملی، بازدارندگی هسته‌ ای و قابلیت‌ های نظامی متعارف بنا شده است.