وزیر نیروهای مسلح فرانسه میگوید: راهبرد امنیتی پاریس مستقل از آمریکاست و کشورش برای دفاع از خود به واشنگتن متکی نیست.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، وزیر نیروهای مسلح فرانسه در سخنانی در مجمع شانگری-لا سنگاپور با اشاره به اینکه راهبرد امنیتی پاریس مستقل از آمریکاست گفت: راهبرد امنیتی فرانسه بیش از ۶۰ سال است که بر اساس حاکمیت ملی، بازدارندگی هسته ای و قابلیت های نظامی متعارف بنا شده است.
کاترین ووترین افزود: سیاست دفاعی فرانسه فراتر از واشنگتن است و برای دفاع از خود به آمریکا متکی نیست.
او گفت که رویکرد فرانسه همچنان بر «دو ستون»، زرادخانه هستهای و نیروهای مسلح آن، استوار است
وزیر نیروهای مسلح فرانسه خاطرنشان کرد که این کشور در دهه گذشته بودجه دفاعی خود را دو برابر کرده است و به افزایش هزینههای نظامی ادامه میدهد.