دور دوم رقابتهای شطرنج قهرمانی انفرادی بزرگسالان آسیا با ثبت سه تساوی و یک شکست برای نمایندگان کشورمان به پایان رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در دور دوم رقابتهای قهرمانی انفرادی بزرگسالان آسیا به میزبانی اولانباتور مغولستان برگزار شد. در این دور، سینا موحد، آبتین عطاخان و بردیا دانشور برابر حریفان خود به تساوی رسیدند و آناهیتا زاهدیفر نتیجه بازی خود را واگذار کرد.
پیش از این و در دور نخست مسابقات، آبتین عطاخان و آناهیتا زاهدیفر موفق به کسب پیروزی شده بودند، سینا موحد به تساوی رسیده بود و بردیا دانشور مغلوب حریف خود شده بود.
پس از پایان دو دور از این رقابتها، آبتین عطاخان با یک و نیم امتیاز بهترین عملکرد را در میان نمایندگان کشورمان داشته است. سینا موحد و آناهیتا زاهدیفر نیز هر کدام یک امتیاز کسب کردهاند و بردیا دانشور با نیم امتیاز به کار خود ادامه میدهد.
رقابتهای قهرمانی انفرادی آسیا از ۷ تا ۱۷ خردادماه با حضور شطرنجبازانی از ۲۶ کشور آسیایی برگزار میشود. در بخش آقایان، بردیا دانشور، سینا موحد و آبتین عطاخان و در بخش بانوان، آناهیتا زاهدیفر به عنوان نمایندگان ایران در این مسابقات حضور دارند. هدایت تیم اعزامی کشورمان نیز بر عهده استاد بزرگ امیررضا پوررمضانعلی است.
این مسابقات در ۹ دور و به روش سوئیسی برگزار میشود و پنج نفر برتر بخش آقایان جواز حضور در جام جهانی شطرنج را کسب خواهند کرد. در بخش بانوان نیز یک سهمیه جام جهانی به نفر برتر تعلق میگیرد.