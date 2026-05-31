«این داستان واقعیست»؛ روایت متفاوت یک خبرنگار از جنگ
فیلم کوتاه «این داستان واقعیست» به تهیهکنندگی و کارگردانی سید سجاد رازیان، با نگاهی متفاوت به جنگ و با محوریت نقش قرآن در دل بحران، روایتگر داستان خبرنگاری است که در میان ویرانیها و خاطرات بهجامانده از جنگ، در جستوجوی حقیقت و زندگی گام برمیدارد.
،این اثر با بهرهگیری از تلفیق تصاویر واقعی و هوش مصنوعی، تلاش میکند تجربهای متفاوت از روایت جنگ ارائه دهد؛ روایتی که با محوریت قرآن، نگاهی کمتر دیدهشده به رخدادهای جنگ و تأثیر مفاهیم معنوی در شرایط بحرانی دارد.
دیگر عوامل این اثر عبارتند از تدوین: محمدجواد گرجی، هماهنگی و آرشیو: کوثر آلاله، تصویرسازی هوش مصنوعی: امیر محمدی، گرافیک: محمد شاکری، متحرکسازی و موشنگرافیک: محمدجواد لک قاسمآبادی و آرش محمدیروابط عمومی:پگاه زارعی.
همچنین روایت این فیلم را فریبرز دارایی، داریوش فتحی و محمدحسین نجفی بر عهده داشتهاند.
این فیلم کوتاه پس از رونمایی، برای حضور و رقابت در جشنوارههای مختلف داخلی و بینالمللی به نمایش در میآید.