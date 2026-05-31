سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران، عصر شنبه با حضور در محل وزارت امور خارجه، با سخنگوی دستگاه دیپلماسی دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما ، امیر سرتیپ اکرمی‌نیا در این دیدار گفت: امروز دیپلماسی و میدان نزدیک‌تر و هماهنگ‌تر از هر زمانی در مسیر تحقق منافع و عزت ملی کشور می‌کوشند و نتیجه این هماهنگی و تلاش هم‌افزا را می‌توان در دستاوردهای بزرگ ملت ایران و ناکام‌ گذاشتن دشمنان در جنگ‌ها و دسیسه‌های یک سال اخیر مشاهده کرد.

آقای بقایی هم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مدافع وطن در ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، و با تجلیل از حضور مستمر و اقتدارزای مردم در میدان و خیابان برای ناکام گذاشتن شرارت‌های دشمنان‌، فداکاری‌ و رشادت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در دفاع از کیان ایران را مایه افتخار هر ایرانی دانست.

سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد که قدرت و اقتدار نیروهای مسلح پشتوانه محکم وزارت امور خارجه در صیانت از منافع ملی ایران در عرصه دیپلماسی است.