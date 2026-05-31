«زمین عجیب» با صدای مُجال منتشر شد
تازهترین اثر موسیقی با صدا و آهنگسازی مجتبی الله وردی معروف به مُجال با درونمایهای ظلم ستیزانه و ناظر به جنگهای استکبار جهانی علیه بیگناهان منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما
، این خواننده اثر جدید خود را با شعری از محسن رضوانی و تنظیم معین حبیبی تولید کرده است.
این نماهنگ توسط سید مرتضی حکیمی و با حمایت واحد موسیقی مرکز رسانه ای مقداد منتشر شده است.
مجال از جمله خوانندگان موسیقی است که از ابتدای جنگ تحمیلی سوم تا کنون چند اثر ویژه ی استکبارستیزی ارائه داده است.