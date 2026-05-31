ایندیپندنت در گزارشی با اشاره به پیامد‌های تجاوز غیرقانونی آمریکا و رژیم اسرائیل به ایران نوشت: آمریکایی‌ها از زمان آغاز جنگ علیه ایران ۵۹ میلیارد دلار بابت افزایش قیمت سوخت پرداخت کرده‌اند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، ایندیپندنت در گزارش خود افزود: مارک زندی، اقتصاددان ارشد مودیز، در برنامه اسکواک باکس سی‌ان‌بی‌سی، تخمین زد که این افزایش هزینه‌ها حدود ۴۵۰ دلار برای هر خانوار آمریکایی بوده است که عمدتاً شامل بنزین، سپس هزینه گازوئیل و هزینه‌های سوخت جت و قیمت‌های بالاتر بلیط هواپیما می‌شود.

این رسانه افزود: اقتصاددان ارشد مودیز همچنین پیش بینی کرد که اگر جنگ به زودی پایان نیابد، مصرف کنندگان تحت فشار مالی چاره‌ای جز محتاط‌تر شدن در هزینه‌های خود نخواهند داشت و این امر اقتصاد از قبل ضعیف شده را تهدید می‌کند.