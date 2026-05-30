نواف سلام پس از ماه ها تجاوز رژیم صهیونیستی به لبنان به ناچار اذعان کرد: رژیم اسرائیل سیاست ویرانی گسترده را در پیش گرفته است .

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، نخست‌وزیر لبنان اعلام کرد که کشورش با «تشدید تنشی خطرناک و بی‌سابقه» از سوی رژیم صهیونیستی روبه‌رو است و حملات این رژیم تنها به مناطق خاصی محدود نمی‌شود، بلکه در چارچوب سیاستی مبتنی بر ویرانی گسترده و کوچ اجباری ساکنان انجام می‌گیرد.

نواف سلام با اشاره به هدف قرار گرفتن آثار تاریخی و فرهنگی لبنان، گفت که رژیم صهیونیستی شماری از بنا‌های باستانی را که برخی از آنها در فهرست‌های جهانی ثبت شده‌اند، مورد حمله قرار داده و این اقدام نقض آشکار حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان به شمار می‌رود.

نخست‌وزیر لبنان تأکید کرد که دولت این کشور همه تلاش خود را برای دستیابی به آتش‌بس، عقب‌نشینی رژیم صهیونیستی از خاک لبنان و آغاز روند بازسازی به کار خواهد گرفت.

نخست‌وزیر لبنان درباره روند مذاکرات نیز اظهار داشت که دولت تصمیم گرفته است مسیر مذاکره را به‌عنوان گزینه‌ای مناسب‌تر و کم‌هزینه‌تر دنبال کند، اما بر سر اصول اساسی از جمله عقب‌نشینی کامل رژیم صهیونیستی، آزادی اسرا، بازسازی و بازگشت آوارگان به سرزمین‌های خود هیچ‌گونه مصالحه‌ای صورت نخواهد گرفت.

او با تأکید بر ضرورت وحدت داخلی در لبنان، گفت: هر زمان که همه ظرفیت‌ها و تلاش‌ها زیر سقف دولت و بدون اقدامات یک‌جانبه متمرکز شود، لبنان قدرت بیشتری خواهد داشت.

سلام در ادامه تصریح کرد که تصمیم‌گیری درباره جنگ و صلح باید در اختیار دولت باشد و رژیم صهیونیستی از طریق ویران‌سازی و تخریب، به امنیت دست نخواهد یافت.

این اظهارات پس از آن بیان شد که بامداد امروز (شنبه) رسانه‌های لبنان گزارش دادند که مذاکرات بیروت، واشنگتن و تل آویو در مقر وزارت جنگ ایالات متحده (پنتاگون) پس از ۹ ساعت بی نتیجه پایان یافت و رژیم صهیونیستی با اصرار به ادامه جنگ با پیشنهاد لبنان برای عقب نشینی از خاک این کشور مخالفت کرد.

با وجود بی‌نتیجه بودن این مذاکرات، اما ریاست جمهوری لبنان از آمادگی دولت این کشور برای اجرای دور جدید مذاکرات با رژیم صهیونیستی خبر داد.

آمریکا و رژیم صهیونیستی در تلاش هستند تا توطئه خلع سلاح مقاومت اسلامی لبنان را به دست دولت این کشور و از طریق سوق دادن بیروت به سمت امضای توافق امنیتی با تل‌آویو پیش ببرند.