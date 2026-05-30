



به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛دومین مرحله اردوی آماده‌سازی تیم ملی نوجوانان کاراته جمهوری اسلامی ایران با حضور ملی‌پوشان منتخب کشور تا تا ۱۱ خرداد ۱۴۰۵ در خرم‌آباد در حال برگزاری است.

این اردو با هدف آمادگی برای مسابقات قهرمانی آسیا در اردن و رقابت‌های قهرمانی جهان در لهستان برگزار می‌شود.

در حاشیه این اردو، مسئولان و کادر فنی تیم ملی از عملکرد هیئت کاراته استان لرستان در میزبانی این رویداد ورزشی قدردانی کردند.



به گفته مسئولان، هیئت کاراته لرستان با مدیریت مناسب و فراهم کردن امکانات لازم، شرایط مطلوبی را برای برگزاری اردوهای تیم‌های ملی پایه فراهم کرده است.