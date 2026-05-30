رئیسکل دادگستری استان ایلام در نامهای به شهردار ایلام؛ بر مداخله شهرداری برای کاهش فشارهای اقتصادی به شهروندان با تعدیل قیمت در میادین میوه و ترهبار تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ عمران علیمحمدی در این نامه با اشاره به مسئولیتهای قانونی و اجتماعی شهرداری در تأمین رفاه عمومی و حمایت از شهروندان، اظهار کرد: در شرایط کنونی و با توجه به نوسانات قیمت اقلام اساسی؛ بهویژه میوه و تره بار، معیشت اقشار متوسط و آسیبپذیر جامعه با مشکلات جدی مواجه شده و ورود مؤثر مدیریت شهری به این موضوع ضروری است.
وی در این نامه با استناد به بند ۲۲ ماده ۵۵ قانون شهرداریها؛ از شهرداری ایلام خواست تا از طریق سازمان مدیریت میادین میوه و ترهبار و با استفاده از ظرفیت حذف واسطههای غیرضروری، نسبت به کنترل و تعدیل قیمتها اقدام کند.
رئیس کل دادگستری استان ایلام همچنین بر لزوم نظارت بر نرخگذاری غرفههای زیر نظر مدیریت شهرداری و ارائه الگوی مناسب قیمتگذاری تأکید کرد و افزود: حذف دلالان و واسطههای غیرضروری علاوه بر کاهش قیمت برای مصرفکنندگان، میتواند زمینه تأمین حاشیه سود عادلانه برای تولیدکنندگان را نیز فراهم کند.