به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، کارول ناوروکی گفت: تصمیم زلنسکی برای نام‌گذاری یک واحد اوکراینی به نام قهرمانان «ارتش شورشی اوکراین» (UPA) ثابت کرد کسانی که ادعا می‌کردند اوکراین باید بدون هیچ پیش‌شرطی به اتحادیه اروپا ملحق شود، اشتباه می‌کردند.

رئیس جمهور لهستان افزود: زلنسکی ثابت کرده است که اوکراین، با ذهنیتی که راهزنان و قاتلان ارتش شورشی اوکراین را ستایش می‌کند، آماده عضویت در اروپا نیست.

ناوروکی همچنین پیشنهاد داده نشان عقاب سفید که سال ۲۰۲۳ از سوی آندری دودا رئیس جمهور سابق لهستان به زلنسکی اعطا شده بود، پس گرفته شود.

لهستان پیش از این با صدور قطعنامه‌ای، کشتار حدود صد هزار لهستانی به دست واحد‌های ارتش شورشیان اوکراین (UPA) در جریان جنگ جهانی دوم را «نسل کشی» خوانده بود.