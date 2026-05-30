به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در بازی پایانی لیگ قهرمانان اروپا، تیم فوتبال پاری‌سن‌ژرمن فرانسه امشب در ورزشگاه پوشکاش شهر بوداپست مجارستان به مصاف آرسنال انگلیس رفت که این دیدار در پایان نود دقیقه با تساوی یک بر یک به پایان رسید تا بازی در دو وقت ۱۵ دقیقه‌ای پیگیری شود.

در دقیقه ۶ این دیدار، کای هاورتز گل اول آرسنال را به ثمر رساند تا این تیم در نیمه نخست را برنده راهی رختکن شود.

در ادامه در دقیقه ۶۵، عثمان دمبله از روی نقطه پنالتی گل تساوی را به ثمر رساند تا بازی در پایان ۹۰ دقیقه با تساوی یک بر یک به پایان برسد.

در نهایت پس از ۱۲۰ دقیقه تلاش، بازی یک بر یک به پایان رسید تا تکلیف قهرمان در ضربات پنالتی مشخص شود.

در ضربات پنالتی پاری‌سن‌ژرمن ۴ بر ۳ به برتری رسید تا تیم لوییز انریکه برای دومین سال پیاپی قهرمان اروپا شود.

در جام باشگاه‌ها / لیگ قهرمانان اروپا که از سال ۱۹۵۵ سابقه برگزاری دارد، تیم رئال مادرید اسپانیا با ۱۵ قهرمانی و ۳ نایب قهرمانی رکورد دار است و تیم‌های میلان ایتالیا با ۷ قهرمانی و ۴ نایب قهرمانی دوم، بایرن مونیخ آلمان با ۶ قهرمانی و ۵ نایب قهرمانی سوم و لیورپول انگلیس با ۶ قهرمانی و ۴ نایب قهرمانی چهارم هستند. تیم بارسلونا اسپانیا نیز با ۵ قهرمانی و ۳ نایب قهرمانی پنجم است.

قهرمانان ادوار گذشته این رقابت‌ها (جام باشگاه‌های اروپا و لیگ قهرمانان اروپا) و نتایج دیدار‌های فینال به این شرح هستند:‌

۵۶ – ۱۹۵۵ / رئال مادرید اسپانیا ۴ - ۳ استاد رمس فرانسه

۵۷–۱۹۵۶ / رئال مادرید اسپانیا ۲ - ۰ فیورنتینا ایتالیا

۵۸–۱۹۵۷ / رئال مادرید اسپانیا ۳ - ۲ میلان ایتالیا (وقت اضافه)

۵۹–۱۹۵۸ / رئال مادرید اسپانیا ۲ - ۰ استاد رمس فرانسه

۶۰–۱۹۵۹ / رئال مادرید اسپانیا ۷ - ۳ آینتراخت فرانکفورت آلمان غربی

۶۱–۱۹۶۰ / بنفیکا پرتغال ۳ - ۲ بارسلونا اسپانیا

۶۲–۱۹۶۱ / بنفیکا پرتغال ۵ - ۳ رئال مادرید اسپانیا

۶۳–۱۹۶۲/ میلان ایتالیا ۲ - ۱ بنفیکا پرتغال

۶۴–۱۹۶۳/اینتر ایتالیا ۳ - ۱ رئال مادرید اسپانیا

۶۵–۱۹۶۴ / اینتر ایتالیا ۱ - ۰ بنفیکا پرتغال

۶۶–۱۹۶۵ / رئال مادرید اسپانیا ۲ - ۱ پارتیزان بلگراد یوگسلاوی سابق

۶۷–۱۹۶۶ / سلتیک اسکاتلند ۲ - ۱ اینتر ایتالیا

۶۸–۱۹۶۷/ منچستریونایتد انگلیس ۴ - ۱ بنفیکا پرتغال (وقت اضافه)

۶۹–۱۹۶۸ / میلان ایتالیا ۴ - ۱ آژاکس هلند

۷۰–۱۹۶۹ / فاینورد هلند ۲ - ۱ سلتیک اسکاتلند (وقت اضافه)

۷۱–۱۹۷۰ / آژاکس هلند ۲ - ۰ پاناتینایکوس یونان

۷۲–۱۹۷۱ / آژاکس هلند ۲ - ۰ اینتر ایتالیا

۷۳–۱۹۷۲ / آژاکس هلند ۱ - ۰ یوونتوس ایتالیا

۷۴–۱۹۷۳ / بایرن مونیخ آلمان غربی ۱ - ۱ آتلتیکومادرید اسپانیا / بایرن مونیخ آلمان ۴ - ۰ آتلتیکو مادرید اسپانیا

۷۵–۱۹۷۴ / بایرن مونیخ آلمان غربی ۲ - ۰ لیدزیونایتد انگلیس

۷۶–۱۹۷۵ / بایرن مونیخ آلمان غربی ۱ - ۰ سنت اتین فرانسه

۷۷–۱۹۷۶ / لیورپول انگلیس ۳ - ۱ بوروسیا مونشن گلادباخ آلمان غربی

۷۸–۱۹۷۷ / لیورپول انگلیس ۱ - ۰ کلوب بروخه بلژیک

۷۹–۱۹۷۸ / ناتینگام فارست انگلیس ۱ - ۰ مالمو سوئد

۸۰–۱۹۷۹ / ناتینگام فارست انگلیس ۱ - ۰ هامبورگ آلمان غربی

۸۱–۱۹۸۰ / لیورپول انگلیس ۱ - ۰ رئال مادرید اسپانیا

۸۲–۱۹۸۱ / آستون ویلا انگلیس ۱ - ۰ بایرن مونیخ آلمان غربی

۸۳–۱۹۸۲/ هامبورگ آلمان غربی ۱ - ۰ یوونتوس ایتالیا

۸۴–۱۹۸۳ / لیورپول انگلیس ۱ - ۱ رم ایتالیا (در ضربات پنالتی ۴ - ۲ به سود لیورپول)

۸۵–۱۹۸۴ / یوونتوس ایتالیا ۱ - ۰ لیورپول انگلیس

۸۶–۱۹۸۵ / استه وا بخارست رومانی ۰ - ۰ بارسلونا اسپانیا (در ضربات پنالتی ۲ - ۰ به سود استه وا بخارست)

۸۷–۱۹۸۶ / پورتو پرتغال ۲ - ۱ بایرن مونیخ آلمان غربی

۸۸–۱۹۸۷ / آیندهوون هلند ۰ - ۰ بنفیکا پرتغال (در ضربات پنالتی ۶ - ۵ به سود آیندهوون)

۸۹–۱۹۸۸ / میلان ایتالیا ۴ - ۰ استه وا بخارست رومانی

۹۰–۱۹۸۹/ میلان ایتالیا ۱ - ۰ بنفیکا پرتغال

۹۱–۱۹۹۰/ ستاره سرخ بلگراد یوگسلاوی سابق ۰ - ۰ المپیک مارسی فرانسه (در ضربات پنالتی ۵ - ۳ به سود ستاره سرخ بلگراد)

۹۲–۱۹۹۱ / بارسلونا اسپانیا ۱ - ۰ سمپدوریا ایتالیا (وقت اضافه)

۹۳–۱۹۹۲/ المپیک مارسی فرانسه ۱ - ۰ میلان ایتالیا

۹۴–۱۹۹۳ / میلان ایتالیا ۴ - ۰ بارسلونا اسپانیا

۹۵–۱۹۹۴/ آژاکس هلند ۱ - ۰ میلان ایتالیا

۹۶–۱۹۹۵ / یوونتوس ایتالیا ۱ - ۱ آژاکس هلند (در ضربات پنالتی ۴ - ۲ به سود یوونتوس)

۹۷–۱۹۹۶ / بوروسیا دورتموند آلمان ۳ - ۱ یوونتوس ایتالیا

۹۸–۱۹۹۷ / رئال مادرید اسپانیا ۱ - ۰ یوونتوس ایتالیا

۹۹–۱۹۹۸ / منچستریونایتد انگلیس ۲ - ۱ بایرن مونیخ آلمان

۲۰۰۰ – ۱۹۹۹ / رئال مادرید اسپانیا ۳ - ۰ والنسیا اسپانیا

۰۱–۲۰۰۰ / بایرن مونیخ آلمان ۱ - ۱ والنسیا اسپانیا (در ضربات پنالتی ۵ - ۴ به سود بایرن مونیخ)

۰۲–۲۰۰۱ / رئال مادرید اسپانیا ۲ - ۱ بایرلورکوزن آلمان

۰۳–۲۰۰۲ / میلان ایتالیا ۰ - ۰ یوونتوس ایتالیا (در ضربات پنالتی ۳ - ۲ به سود میلان)

۰۴–۲۰۰۳ / پورتو پرتغال ۳ - ۰ موناکو فرانسه

۰۵–۲۰۰۴ / لیورپول انگلیس ۳ - ۳ میلان ایتالیا (در ضربات پنالتی ۳ - ۲ به سود لیورپول)

۰۶–۲۰۰۵ / بارسلونا اسپانیا ۲ - ۱ آرسنال انگلیس

۰۷–۲۰۰۶ / میلان ایتالیا ۲ - ۱ لیورپول انگلیس

۰۸–۲۰۰۷ / منچستریونایتد انگلیس ۱ - ۱ چلسی انگلیس (در ضربات پنالتی ۶ - ۵ به سود منچستریونایتد)

۰۹–۲۰۰۸ / بارسلونا اسپانیا ۲ - ۰ منچستریونایتد انگلیس

۱۰–۲۰۰۹ / اینتر ایتالیا ۲ - ۰ بایرن مونیخ آلمان

۱۱–۲۰۱۰ / بارسلونا اسپانیا ۳ - ۱ منچستریونایتد انگلیس

۱۲–۲۰۱۱ / چلسی انگلیس ۱ - ۱ بایرن مونیخ آلمان (در ضربات پنالتی ۴ - ۳ به سود چلسی)

۱۳–۲۰۱۲/ بایرن مونیخ آلمان ۲ - ۱ بوروسیا دورتموند آلمان

۱۴–۲۰۱۳/ رئال مادرید اسپانیا ۴ - ۱ آتلتیکو مادرید اسپانیا (وقت اضافه)

۱۵–۲۰۱۴ / بارسلونا اسپانیا ۳ - ۱ یوونتوس ایتالیا

۱۶–۲۰۱۵ / رئال مادرید اسپانیا ۱ - ۱ آتلتیکو مادرید اسپانیا (در ضربات پنالتی ۵ - ۳ به سود رئال مادرید)

۱۷–۲۰۱۶ / رئال مادرید اسپانیا ۴ - ۱ یوونتوس ایتالیا

۱۸–۲۰۱۷ / رئال مادرید اسپانیا ۳ - ۱ لیورپول انگلیس

۱۹–۲۰۱۸ / لیورپول انگلیس ۲ - ۰ تاتنهام انگلیس

۲۰ - ۲۰۱۹ / بایرن مونیخ آلمان ۱ - ۰ پاری سن ژرمن فرانسه

۲۱ - ۲۰۲۰ / چلسی انگلیس ۱ - ۰ منچسترسیتی انگلیس

۲۲ - ۲۰۲۱ / رئال مادرید اسپانیا ۱ - ۰ لیورپول انگلیس

۲۳- ۲۰۲۲ / منچسترسیتی انگلیس ۱ - ۰ اینتر ایتالیا

۲۴ - ۲۰۲۳ / رئال مادرید اسپانیا ۲ - ۰ بوروسیا دورتموند آلمان

۲۵ - ۲۰۲۴ / پاری سن ژرمن فرانسه ۵ - ۰ اینتر ایتالیا

۲۶ - ۲۰۲۵ / پاری سن ژرمن فرانسه ۱ آرسنال انگلیس ۱ (در ضربات پنالتی ۴ - ۳ به سود پاری سن ژرمن)