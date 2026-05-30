منابع خبری گزارش دادند، صدای انفجار در سراسر بوستون بزرگترین شهر ایالت ماساچوست آمریکا و مناطق اطراف آن شنید.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، برخی کاربران در شبکههای اجتماعی همچنین از احساس لرزش شدید در اثر این انفجار خبر دادهاند.
یکی از کاربران در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «انفجار بزرگی در بوستون رخ داد. شخصاً لرزش شدیدی را تجربه کردم.»
کاربر دیگری نیز گزارش داد که در چند دقیقه اخیر، صدای انفجار بلندی در سراسر بوستون و چندین شهر دیگر در شرق ماساچوست شنیده شده است.
مقامهای محلی هنوز علت این صدا را اعلام نکردهاند و مشخص نیست که آیا با یک حادثه صنعتی، فعالیت نظامی یا رویداد دیگری مرتبط است یا خیر.
درباره خسارات احتمالی این حادثه هم خبری منتشر نشده است.