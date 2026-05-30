پخش زنده
امروز: -
حجتالاسلام والمسلمین حسین مظفری، نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه قزوین گفت: حضور گسترده و حماسی مردم در صحنه، نقشه دشمن برای ایجاد ناامنی و بهرهگیری از عوامل داخلی را خنثی کرد و موجب اقتدار بیشتر جمهوری اسلامی ایران در عرصه منطقهای و بینالمللی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز قزوین، حجتالاسلام والمسلمین مظفری در برنامه گفتوگوی ویژه خبری با اشاره به حضور زودهنگام مردم قزوین در میدان دفاع از انقلاب و نظام اظهار کرد: مردم استان قزوین از نخستین روزهای جنگ تحمیلی سوم با حضور در خیابانها و برگزاری تجمعات گسترده، حمایت خود را از نظام اسلامی اعلام کردند و اجازه ندادند دشمن و عوامل وابسته به آن به اهداف خود دست یابند.
نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه از نخستین روزهای جنگ، «قرارگاه رهبر شهید» با مشارکت فعالان مردمی تشکیل شد، افزود: تجربههای پیشین نشان داده بود که حضور مردم در میدان، نقش مؤثری در ناکام گذاشتن توطئههای دشمن دارد؛ از همین رو با همکاری نهادهای حاکمیتی و نیروهای مردمی، برنامهریزی لازم برای ساماندهی تجمعات و حفظ انسجام اجتماعی انجام شد.
امام جمعه قزوین با اشاره به تشکیل دو ستاد «تصمیمساز» و «تصمیمگیر» برای مدیریت برنامههای مردمی تصریح کرد: پیشنهادهای فعالان محلات، مساجد و مواکب در جلسات تخصصی بررسی و پس از جمعبندی، با هماهنگی دستگاههای اجرایی در سطح استان عملیاتی میشد که نتیجه آن برگزاری منظم و باشکوه برنامههای مردمی بود.
نماینده ولیفقیه در استان قزوین حضور مردم را یکی از ارکان اصلی نظام جمهوری اسلامی دانست و گفت: این حضور علاوه بر ایجاد دلگرمی برای نیروهای مسلح و دیپلماتهای کشور، موجب ناامیدی و عقبنشینی دشمنان شد و نشان داد سرمایه اصلی نظام، مردم هستند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دوران پس از شهادت رهبر شهید انقلاب و فرآیند انتخاب رهبر جدید توسط مجلس خبرگان رهبری اظهار کرد: در شرایطی که دشمن تلاش میکرد مانع تشکیل مجلس خبرگان شود، با تدابیر امنیتی لازم جلسه خبرگان برگزار و رهبر جدید انتخاب شد. به اعتقاد بنده، این انتخاب بهترین گزینه ممکن برای هدایت کشور در شرایط حساس آن مقطع بود.
حجتالاسلام والمسلمین مظفری با اشاره به دستاوردهای دفاع مقدس سوم خاطرنشان کرد: این جنگ عمق ایمان، انسجام و دلبستگی مردم ایران به نظام اسلامی را برای جهانیان آشکار کرد و اقتدار جمهوری اسلامی را افزایش داد؛ بهگونهای که حتی برخی تحلیلگران غربی از ایران بهعنوان یکی از قدرتهای تأثیرگذار جهان یاد میکنند.
وی همچنین از تشکیل ستاد پشتیبانی جنگ و بازسازی در استان قزوین خبر داد و گفت: با مشارکت مردم و مسئولان، کمکهای مردمی برای حمایت از نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی جمعآوری و ساماندهی شد و استان قزوین در این زمینه جزو استانهای پیشگام کشور بود.
امام جمعه قزوین از اجرای پویشهای مردمی بهویژه پویش اهدای طلا برای پشتیبانی از جبهه مقاومت و دفاع کشور خبر داد و افزود: بانوان استان استقبال خوبی از این پویش داشتهاند و مشارکت مردم در عرصههای مختلف نشاندهنده آمادگی آنان برای دفاع از ارزشهای انقلاب اسلامی است.
وی در ادامه با قدردانی از تلاش مدیران اجرایی استان در مدیریت بازار و تأمین کالاهای اساسی در دوران جنگ، گفت: با وجود برخی مشکلات ناشی از شرایط جنگی، بازار استان در مجموع بهخوبی مدیریت شد، هرچند انتظار میرود نظارت بر قیمتها و مقابله با گرانفروشی با جدیت بیشتری دنبال شود.
نماینده ولیفقیه در استان قزوین ایجاد اختلاف و دو قطبیسازی را از مهمترین راهبردهای دشمن دانست و تأکید کرد: وحدت و انسجام ملی مهمترین عامل شکست دشمن است و مردم و مسئولان باید مراقب باشند در دام تفرقهافکنی گرفتار نشوند.
وی در پایان با قدردانی از تلاشهای رسانه ملی در انعکاس حماسه حضور مردم، از کارکنان صداوسیمای مرکز قزوین برای روایت رویدادهای سه ماه گذشته و پوشش فعالیتهای مردمی و انقلابی استان تقدیر کرد.