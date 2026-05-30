پای عشق به وطن که به میان آمد، همه به میدان آمدند و میآیند، حالا با بخشش اعضای وجودشان به چندین هموطن، یا دادن جان، برای وطن...
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ پویش جانفدای ایران که کلید خورد، میلیونها عِرق، پای کار ایران و دفاع از آن آمدند، با هر آنچه که داشتند، با مالشان و با جانشان، خانم افسانه محمدی یکی از جانفدایانی است که به همراه دخترش به پویش جانفدا پیوسته است.
این بانوی ایلامی؛ ۹ سال پیش، اعضاء همسرش، علیرضا محمدی را که دچار مرگ مغزی شده بود به بیماران نیازمند اهدا کرد و حالا خود و دختر ده سالهاش، نازنین زهرا علاوه بر ثبتنام در پویش جانفدا؛ هر شب به تجمعکنندگان ۲۲ بهمن شهر ایلام میپیوندند و عشق خود را به این آب و خاک و پرچم مقدسش، ابراز میکنند.