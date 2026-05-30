یک کارخانه آسیب دیده شهرک صنعتی شکوهیه قم در حمله هوایی دشمن با همت مدیران و کارگران خود در کمتر از یک ماه بازسازی و دوباره به چرخه تولید بازگشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،کارخانه تولید مواد پلیمری مستقر در شهرک صنعتی شکوهیه که در بمباران هوایی آمریکا در ۱۵ اسفند ماه با خسارات سنگین مواجه شده بود، بار دیگر فعالیت خود را از سر گرفت و خطوط تولید آن در مدت زمانی کمتر از یک ماه راه‌اندازی شد.

پس از وقوع این حادثه، مدیران و کارگران کارخانه بدون اتلاف وقت عملیات بازسازی و احیای بخش‌های آسیب‌دیده را آغاز کردند و با تلاش شبانه‌روزی موفق شدند در مدت کوتاهی شرایط لازم برای ازسرگیری تولید را فراهم کنند.

جواد ایرانی، مدیر این مجموعه صنعتی، با تقدیر از همراهی و فداکاری کارکنان کارخانه گفت: از نخستین ساعات پس از حادثه، همه اعضای مجموعه با روحیه‌ای مثال‌زدنی برای بازسازی کارخانه وارد میدان شدند. باور ما این است که حفظ تولید و صیانت از نیروی انسانی مهم‌ترین اولویت ماست.

وی افزود: کارگران و متخصصان این کارخانه نشان دادند که در سخت‌ترین شرایط نیز می‌توان با همدلی، اراده و تلاش جمعی بر مشکلات غلبه کرد. امروز راه‌اندازی مجدد خطوط تولید، حاصل همت همه کارکنانی است که اجازه ندادند چرخ تولید متوقف شود.