سخنگوی دفاع مدنی غزه از شهادت ۲۹ فلسطینی، از جمله شمار زیادی زن و کودک، در حملات مداوم رژیم صهیونیستی در روزهای عید قربان خبر داد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، سخنگوی دفاع مدنی نوار غزه، روز شنبه اعلام کرد که در حملات مستمر رژیم صهیونیستی در ایام عید قربان، ۲۹ نفر به شهادت رسیده‌اند که بخش قابل توجهی از آنان را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند.

«محمود بصل»، با اشاره به شرایط دشوار حاکم بر نوار غزه گفت: «در روز‌هایی که مردم انتظار دارند عید را در آرامش سپری کنند، با موج جدیدی از رنج، سوگ و از دست دادن عزیزان خود مواجه شده‌اند.»

سخنگوی دفاع مدنی غزه افزود که شمار بالای قربانیان غیرنظامی نشان‌دهنده عمق بحران انسانی تحمیل‌شده بر ساکنان غزه است.

او همچنین از تلاش شبانه‌روزی نیرو‌های دفاع مدنی برای امدادرسانی خبر داد و افزود که این نیرو‌ها با وجود کمبود شدید تجهیزات، امکانات و منابع عملیاتی، تنها در یک روز به ۹ حمله جداگانه رسیدگی کرده‌اند.

سخنگوی دفاع مدنی غزه تأکید کرد که تیم‌های امدادی همچنان در حال جست‌و‌جو برای خارج کردن پیکر شهدا از زیر آوار، نجات مجروحان و انتقال شهروندان از مناطق پرخطر هستند.

بصل با بیان اینکه فاصله میان نیاز‌های میدانی و امکانات موجود هر روز بیشتر می‌شود، از شرایط بسیار سخت و فرساینده نیرو‌های امدادی سخن گفت.

سخنگوی دفاع مدنی غزه بار دیگر از سازمان ملل، میانجی‌ها و سایر طرف‌های بین‌المللی خواست برای حفاظت از غیرنظامیان، توقف حملات علیه آنان و تأمین نیاز‌های ضروری بخش‌های امدادی و بشردوستانه اقدام فوری انجام دهند تا امکان ادامه خدمات نجات‌بخش و کاهش رنج ساکنان غزه فراهم شود.