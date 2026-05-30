روزنامه «نیویورک تایمز» به نقل از منابعی از روابط پرتنش میان رئیس‌جمهور آمریکا و معاونش خبر داد

تنش در روابط ترامپ و ونس به‌روایت نیویورک‌تایمز

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، روزنامه نیویورک تایمز روز شنبه در گزارشی به نقل از منابعی آگاه نوشت: «دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا بار‌ها در مورد مسائل شخصی و اساسی به جی‌دی ونس، معاونش کنایه زده است.»

نیویورک تایمز نوشت: «ترامپ مخالفت اولیه ونس با جنگ علیه ایران را مطرح کرده، موفقیت ماموریت دیپلماتیک به رهبری ونس در پاکستان را زیر سوال برده، از تعداد تعطیلاتی که او می‌گیرد انتقاد کرده و در مورد تمایل او به قطع کردن مکالمات شوخی کرده است.»

این رسانه آمریکایی افزود: «جی‌دی ونس مرتبا در طول جلسات با تلفن همراهش بازی می‌کند و به تعامل مستقیم با منتقدان در رسانه‌های اجتماعی شناخته شده است؛ موضوعی که ترامپ و دستیارانش آن را برنمی‌تابند.»

به گفته نیویورک تایمز، «سوزی وایلز» رئیس دفتر کاخ سفید، ونس را تشویق کرده است که فعالیت آنلاین خود را کاهش دهد و استدلال می‌کند که اختلافات عمومی در رسانه‌های اجتماعی «در شان دفتر معاون رئیس‌جمهور نیست».

این روزنامه آمریکایی به جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران پرداخت و نوشت: «ونس در ابتدا با جنگ علیه ایران مخالفت کرد و این نشان‌دهنده تردید دیرینه او در مورد دخالت ایالات متحده در درگیری‌های خارج از کشور بود. با این حال، پس از تصمیم ترامپ برای ادامه این روند، ونس علنا از این تصمیم دفاع کرد و با وجود ملاحظات پیشین خود، با موضع دولت همسو شد.»

نیویورک تایمز در پایان تاکید کرد: «ترامپ به‌طور خصوصی این سوال را مطرح می‌کند که آیا جی‌دی ونس واجد شرایط لازم برای تبدیل شدن به رهبر حزب جمهوری‌خواه پس از خودش است یا خیر. ترامپ مرتبا از دستیاران و متحدانش در مورد پتانسیل ونس نظرخواهی می‌کند و به جای اینکه فرض کند ونس جانشین قطعی اوست، این موضوع را حل‌نشده تلقی می‌کند.»