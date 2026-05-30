چین به اتحادیه اروپا هشدار داد: در صورت اعمال اقدامات تجاری محدودکننده جدید، قاطعانه تلافی خواهد کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، وزارت بازرگانی چین در بیانیه‌ای هشدار داد: اگر اتحادیه اروپا بر اقدامات تجاری یک طرفه و اعمال محدودیت‌های تبعیض‌آمیز اصرار ورزد، چین قاطعانه اقدامات موثری را برای حفاظت از منافع خود اجرا می‌کند.

این هشدار پس از برگزاری جلسه روز جمعه کمیسیون اروپا درباره چگونگی رقابت اقتصادی با چین صادر می شود. دراین جلسه ادعا شده بود سیل محصولات چینی صنایع متعدد اروپایی را تضعیف کرده و روابط اقتصادی با این کشور نیاز به بازنگری دارد.

وزیر اقتصاد آلمان، هفته گذشته هشدار داد که هرگونه اقدام اتحادیه اروپا علیه چین نباید مانع فروش اروپا به این کشور شود.

بر اساس گزارش بلومبرگ، کشورهای دیگر خواستار اقدامات شدیدتری هستند. آخر هفته گذشته، مقاله‌ای با حمایت فرانسه، ایتالیا، هلند، اسپانیا و لیتوانی منتشر شد که پیشنهاد می‌کرد اتحادیه اروپا یک ابزار دفاعی تجاری جدید و بین‌بخشی اتخاذ کند.