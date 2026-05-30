نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی گفت: در هر گونه مذاکره احتمالی با آمریکا، طرف مقابل حق مطالبهگری ندارد و تیم ایران باید مطالبه گر باشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان ،احمد آریایی نژاد با حضور در برنامه تلویزیونی "شبهای الوند" از شبکه همدان با تاکید بر عهدی دشمن در برجام، مذاکرات منتهی به جنگ ۱۲ روزه و در نهایت مذاکرات منتهی به جنگ رمضان افزود: به دشمن هیچ اعتمادی نیست و اجازه نمیدهیم آمریکا خواستههای مستکبرانه خود را دیکته کند.
او تاکید کرد: رفتار دشمن را دیدیم، دیگر حاضر نیستیم به هیچوجه از خواستههایمان کوتاه بیاییم، باید محکم ایستاد و به امید خدا وعدههای الهی قطعی و محققشدنی است.
نماینده مردم ملایر در مجلس در بخش دیگری از سخنان خود به مطالبات به حق مردم در حوزههای مختلف و به ویژه پزشکی اشاره و تصریح کرد: حفظ سلامت مردم و دفاع از حقوق بیماران باید در اولویت قرار گیرد.
آربایی نژاد افزود: تقویت بیمه، صرفه جویی در مصرف دارو و نظارت بر مراکز درمانی و فعالیت پزشکان در دستور کار است.
او گفت: به دنبال راهکار در این حوزه برای اقشار محروم و آسیب پذیر جامعه هستیم.
نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: از دیگر دغدغههای مردم شهرستان ملایر بحث مسکن است که کارهای مقدماتی طرح ۵۱۵ هکتاری در حال انجام و زمین آن به زودی به متقاضیانی که وجه پرداخت کردهاند، واگذار میشود.
آریایی نژاد تصریح کرد: طرح مسکن ۵۰۲ هکتاری ملایر نیز امسال به متقاضیان واگذار خواهد شد.
این مسئول در ادامه بر پیگیری ناحیه ویژه اقتصادی سامن، مطالبات گندمکاران، مدیریت نقدینگی، ثبات اقتصادی، رونق تولید و اشتغال، فسادستیزی همه جانبه و ترجیح منافع ملی به منافع جناحی تاکید کرد.