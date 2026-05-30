

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ،مدیرکل منابع طبیعی غرب مازندران در جریان بازدید از نهال‌کاری‌های ساحلی کلارآباد، این منطقه را در اجرای طرح‌های نوین فضای سبز پیشرو دانست و گفت:در قالب طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت، تاکنون بیش از ۱۶۰ هکتار از سواحل غرب مازندران نهال‌کاری شده است.

مهرداد خزایی‌پول افزود: هدف از کاشت نهال در سواحل دریای خزر تنها غرس نهال نیست، بلکه به دنبال ایجاد یک دیواره سبز در حاشیه دریای خزر هستیم که علاوه بر تثبیت خاک و حفاظت از حریم دریا، بستری بی‌نظیر برای توسعه گردشگری سبز فراهم کند

او توسعه مدیریت‌محور پارک‌های جنگلی؛ راهبردی برای احیا و تفرج دانست و ادامه داد: مدیریت اصولی پارک‌های جنگلی یکی از ارکان اصلی صیانت از عرصه‌های هیرکانی است

مدیرکل منابع طبیعی غرب مازندران افزود:نگاه منابع طبیعی به پارک‌های جنگلی، نگاهی دوسویه است؛ از یک‌سو این پارک‌ها سپر حفاظتی جنگل در برابر تخریب‌های غیرمجاز هستند و از سوی دیگر، با ساماندهی تفرجگاه‌ها و توسعه گردشگری مسئولانه، فشار تفرجی را از عمق جنگل به مناطق مدیریت‌شده هدایت می‌کنند

خزایی‌پول افزود: احیای گونه‌های بومی در دل این پارک‌ها و ارتقای زیرساخت‌های رفاهی، مسیری است که مدیریت منابع طبیعی را با مطالبات مردمی و اقتصادی پیوند می‌زند.

او ادامه داد: مدیریت بهینه پارک‌های جنگلی، نمونه‌ای موفق از بازگشت سرمایه‌های طبیعی به چرخه بهره‌وری پایدار است که در آن، صیانت از درختان و حیات وحش در اولویت نخست و ارائه خدمات گردشگری با استاندارد‌های زیست‌محیطی در اولویت دوم قرار دارد.