امروز، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی با سر زدن به شهرستانهای مختلف ایلام؛ از طرحهای نیمهتمام بازدید کردند و مطالبات مردم را پیگیری کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ امروز؛ سارا فلاحی به همراه جمعی از مدیران و مسئولان محلی از روستاهای اَما، کلک نقی و شهر مهر ملکشاهی بازدید کرد.
این بازدید با هدف بررسی میدانی مشکلات، شنیدن مطالبات مردم و پیگیری روند اجرای طرحهای عمرانی انجام شد.
پیگیری طرح نیمهتمام ورزشگاه شهر مهر، تکمیل طرحهای عمرانی و ارتقاء زیرساختهای شهرستان؛ از جمله مواردی بود که سارا فلاحی بر آنها تأکید کرد.
امروز؛ چراغی، دیگر نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی هم با حضور در دامپزشکی و ادارهکل ورزش و جوانان استان ایلام؛ به بررسی مسائل و مشکلات موجود در این مراکز پرداخت.
در این نشستها که با حضور معاونین ادارات کل و مشاوران اسدالله چراغی برگزار شد؛ مهمترین مسائل حوزه دامپزشکی و ورزش و جوانان استان از جمله طرحهای نیمهتمام، کمبود اعتبارات، مشکلات زیرساختی و چالش نیروی انسانی بهصورت ویژه مورد بررسی قرار گرفت.