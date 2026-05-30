امروز، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی با سر زدن به شهرستان‌های مختلف ایلام؛ از طرح‌های نیمه‌تمام بازدید کردند و مطالبات مردم را پیگیری کردند.

از پیگیری طرح‌های نیمه‌تمام تا پاسخ به دغدغه‌های حوزه دامپزشکی و ورزش

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ امروز؛ سارا فلاحی به همراه جمعی از مدیران و مسئولان محلی از روستا‌های اَما، کلک نقی و شهر مهر ملکشاهی بازدید کرد.

این بازدید با هدف بررسی میدانی مشکلات، شنیدن مطالبات مردم و پیگیری روند اجرای طرح‌های عمرانی انجام شد.

پیگیری طرح نیمه‌تمام ورزشگاه شهر مهر، تکمیل طرح‌های عمرانی و ارتقاء زیرساخت‌های شهرستان؛ از جمله مواردی بود که سارا فلاحی بر آن‌ها تأکید کرد.

همچنین نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی با حضور در دشت‌های طرح سامانه گرمسیری دشتلکِ بخش صالح‌آباد مهران با کشاورزان این منطقه دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

سارا فلاحی، مشکلات و مسائل این مناطق را نیز بررسی و پیگیری کرد.

امروز؛ چراغی، دیگر نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی هم با حضور در دامپزشکی و اداره‌کل ورزش و جوانان استان ایلام؛ به بررسی مسائل و مشکلات موجود در این مراکز پرداخت.

در این نشست‌ها که با حضور معاونین ادارات کل و مشاوران اسدالله چراغی برگزار شد؛ مهم‌ترین مسائل حوزه دامپزشکی و ورزش و جوانان استان از جمله طرح‌های نیمه‌تمام، کمبود اعتبارات، مشکلات زیرساختی و چالش نیروی انسانی به‌صورت ویژه مورد بررسی قرار گرفت.