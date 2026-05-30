به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ، مدیرعامل هلال‌احمر استان مازندران از وقوع حادثه واژگونی یک دستگاه خودرو ۲۰۷ در محور سوادکوه و انجام عملیات امداد و نجات توسط تیم‌های تخصصی این جمعیت خبر داد و گفت: گزارش واژگونی یک دستگاه خودروی ۲۰۷ در محور سوادکوه منطقه عبور روستای سله بن به سمت شمال عصر امروز شنبه ۹ خرداد ماه دریافت و یک تیم تخصصی امداد و نجات جاده‌ای متشکل از ۴ نجاتگر، از پایگاه امدادونجات دوگل به همراه یک دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند.

دکتر غلامعلی فخاری اشرفی افزود: این حادثه ۳ مصدوم داشت که اقدامات تخصصی امداد و نجات و کمک‌های اولیه توسط نجاتگران و نیرو‌های اورژانس ۱۱۵ انجام شد





او ادامه داد: بعد از انجام اقدامات پیش بیمارستانی یک مصدوم توسط آمبولانس هلال احمر و ۲ مصدوم با اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان شهدای زیراب تحویل داده شد.