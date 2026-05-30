معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی استان با اشاره به سطح زیر کشت ۸۷ هکتاری گلخانههای قم گفت: سالانه ۱۷ هزار تن محصولات گلخانهای برداشت و روانه بازار مصرف میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،مجید حمیدی با بیان اینکه استان قم جز مناطق کویری است و نیازمند بالابردن بهره وری آب گفت: یکی از مزیتهای گلخانهها کاهش مصرف آب تا ۸۰ درصد نسبت به کشاورزی در سطح باز است و استان قم با ۸۷ هکتاری گلخانه سالانه ۱۷ هزار تن محصولات گلخانهای برداشت میکند.
وی افزود: عمده محصولات گلخانهای در قم، گوجه، گوجه زیتونی، فلفل دلمهای، فلفل شمشیری، خیار و بلوبری است.