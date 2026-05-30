به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،مجید حمیدی با بیان اینکه استان قم جز مناطق کویری است و نیازمند بالابردن بهره وری آب گفت: یکی از مزیت‌های گلخانه‌ها کاهش مصرف آب تا ۸۰ درصد نسبت به کشاورزی در سطح باز است و استان قم با ۸۷ هکتاری گلخانه سالانه ۱۷ هزار تن محصولات گلخانه‌ای برداشت می‌کند.

وی افزود: عمده محصولات گلخانه‌ای در قم، گوجه، گوجه زیتونی، فلفل دلمه‌ای، فلفل شمشیری، خیار و بلوبری است.

به گفته معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی، ارزش افزوده بالای تولید، امکان صادرات به کشور‌های حاشیه خلیج فارس، عراق و بازار تهران، زمان کوتاه به بارنشستن محصولات، کاهش مصرف انرژی، تولید محصول خارج از فصل و اشتغالزایی در روستا‌ها از دیگر مزیت‌های گلخانه هاست.