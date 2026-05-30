آخرین وضعیت فعالسازی مسیرهای جایگزین صادرات و واردات با حضور وزیر راه در جلسه فردای مجلس بررسی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت عباس گودرزی سخنگوی هیات رییسه مجلس با اشاره به ضرورت تقویت و تنوعبخشی به مسیرهای تجاری کشور در شرایط کنونی، اظهار کرد: جلسه مجازی فردا با حضور وزیر راه برگزار خواهد شد تا آخرین اقدامات و برنامههای اجرایی در زمینه فعالسازی مسیرهای جایگزین صادرات و واردات مورد بررسی قرار گیرد.
وی در ادامه افزود: در این نشست، وضعیت تأمین کالاهای اساسی و ضروری کشور از طریق بنادر شمالی و همچنین ظرفیتهای موجود در بخش حملونقل ریلی، هوایی و جادهای بهصورت ویژه ارزیابی خواهد شد.
عضو هیأت رئیسه مجلس ادامه داد: بهرهگیری حداکثری از ظرفیت بنادر شمالی کشور و توسعه کریدورهای حملونقل ریلی، جادهای و هوایی میتواند نقش مهمی در تسهیل تجارت، تأمین بهموقع کالاهای مورد نیاز مردم و کاهش آثار محدودیتهای احتمالی در مسیرهای تجاری ایفا کند.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: نتایج و تصمیمات این جلسه پس از جمعبندی نهایی به اطلاع افکار عمومی خواهد رسید