به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، مدیرکل توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث فرهنگی اعلام کرد کارتهای سفر تا هفته آینده در اختیار مردم قرار میگیرد. با این کارت، هزینههای سفر به صورت اقساطی و بلندمدت قابل پرداخت خواهد بود.
در راستای کنگره پنج هزار و ۵۳۶ شهید استان کردستان، مراسم بزرگداشت سرداران شهید محمد پاکپور و غلامرضا سلیمانی در دهگلان با حضور مردم برگزار شد. در پایان از خانوادههای شهید محمود کریمی و منصور محمدی تجلیل شد.
عملیات شستوشو و محلولپاشی بهاره درختان در شهر سنندج آغاز شد. این طرح با هدف کنترل آفات، افزایش شادابی درختان و حفظ سلامت محیط زیست در حال اجراست.
در حادثهای تلخ در مریوان، سقوط یک دستگاه خودروی پراید به سد گاران جان دو زن اهل نودشه را گرفت. علت این حادثه در دست بررسی است.
معاون مرکز فناوری آموزشوپرورش از غیرحضوری شدن فرآیند ثبتنام دانشآموزان خبر داد. والدین میتوانند از طریق پنجره واحد آموزشوپرورش مراحل پیشثبتنام را انجام دهند.
وزارت آموزشوپرورش همچنین اعلام کرد از سال تحصیلی جدید تشکیل کلاسهای درس با بیش از ۳۵ دانشآموز در تمامی مقاطع ممنوع است.
در استان کردستان، طی مانور سراسری «مهتاب»، ۳۲۹ انشعاب غیرمجاز برق جمعآوری، ۱۱۷ کنتور معیوب تعویض و ۶۸ انشعاب جدید نصب شد.
فرماندهی قرارگاه عملیاتی لشکر ۲۸ پیاده کردستان اعلام کرد از روز یکشنبه دهم خردادماه، عملیات انهدام و امحای مهمات معیوب به مدت یک هفته در محل این قرارگاه انجام میشود. مسئولان تأکید کردند صداهای ناشی از انفجارهای کنترلشده طبیعی بوده و جای نگرانی ندارد
بانک مرکزی اعلام کرد محرومیتهای مربوط به چکهای برگشتی که پیشتر تعلیق شده بود، از ۹ خرداد دوباره اعمال میشود. بر این اساس، دارندگان چک برگشتی با محدودیتهایی از جمله افتتاح حساب جدید، دریافت تسهیلات و صدور دستهچک مواجه خواهند شد.