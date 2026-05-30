رایزن فرهنگی ایران در ارمنستان گفت: ایستادگی و قدرت مدیریت ایران در برابر آمریکا و رژیم صهیونیستی، تحسین افکار عمومی را در ارمنستان برانگیخت و حمایت مردمی، نخبگان و جامعه ارمنی از کشورمان را به رقم کمسابقه ۹۰ درصد رساند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد اسدی موحد، طی سخنانی در سومین نشست از سلسله جلسات علمی «مواجهه اندیشهای جهان اسلام با جنگ رمضان» که به همت بینالملل دانشگاه باقرالعلوم(ع) و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار شد، با تشریح بازتاب تحولات منطقهای در جامعه ارمنستان، از افزایش چشمگیر حمایت افکار عمومی و نخبگان این کشور از جمهوری اسلامی ایران خبر داد.
وی توسعه تعاملات علمی و فرهنگی را از پیامدهای کلیدی این تحولات دانست و افزود: ارمنستان به عنوان نخستین کشور مسیحی جهان، جایگاه هویت مذهبی در ساختار اجتماعی و سیاسی در عرصه بین الملل دارد.
اسدی موحد با بررسی سه رخداد مهم سال گذشته شامل؛ «جنگ ۱۲ روزه»، «اغتشاشات دیماه» و «جنگ رمضان»، ادامه داد: هر یک از این وقایع، بازتاب متفاوتی در لایههای نخبگانی و افکار عمومی ارمنستان نسبت به ایران داشته است.
رایزن فرهنگی ایران با اشاره به جنگ ۱۲ روزه، از شکلگیری حمایت گسترده ۸۰ درصدی نخبگان و جامعه ارمنی از ایران خبر داد.
وی نارضایتی عمیق جامعه ارمنستان از حمایتهای سیاسی و تسلیحاتی رژیم صهیونیستی از جمهوری آذربایجان در جنگ قرهباغ را عاملی کلیدی در تقویت نگاه مثبت به ایران دانست.
رایزن فرهنگی ایران در ارمنستان در خصوص دوران اغتشاشات دیماه خاطرنشان کرد: اگرچه در این مقطع بخشی از فضای حمایتی تحت تأثیر رسانههای غربی کاهش یافت، اما نخبگانِ آگاه به واقعیتهای ایران، همچنان موضع حمایتی خود را حفظ کردند. با وقوع «جنگ رمضان» به عنوان سومین رخداد مهم، معادلات بار دیگر به نفع ایران تغییر کرد؛ بهگونهای که ایستادگی و قدرت مدیریت جمهوری اسلامی در برابر آمریکا و رژیم صهیونیستی، تحسین افکار عمومی را برانگیخت و حمایت مردمی را به رقم کمسابقه ۹۰ درصد رساند.
اسدی موحد تصریح کرد: برخلاف همسویی افکار عمومی، دولت ارمنستان به دلیل نقش مستقیمتر آمریکا در جنگ رمضان، با احتیاط بیشتری عمل کرد و از اتخاذ مواضع صریح پرهیز نمود تا از فشارهای سیاسی غرب مصون بماند. وی همچنین با اشاره به رویکرد کلیسای ارمنستان، تغییر جهتگیری کلان سیاسی این کشور به سمت غرب و فاصله گرفتن از روسیه را دلیل اصلی احتیاط نهادهای مذهبی و سیاسی ارمنستان در قبال تحولات اخیر دانست.
این دیپلمات فرهنگی، باز شدن فضای دانشگاههای ارمنستان به روی دیپلماسی ایران را یکی از مهمترین دستاوردهای اخیر برشمرد و گفت: در جریان جنگ رمضان، امکان برگزاری حداقل پنج نشست علمی در مراکز دانشگاهی ارمنستان فراهم شد؛ فرصتی که پیش از این به سادگی در دسترس نبود.
وی همچنین از رونق بیسابقه زبان فارسی خبر داد و افزود: تعداد مراکز آموزشی زبان فارسی از ۱۲ به ۲۲ مدرسه و شمار زبانآموزان از ۱۸۰ به ۴۰۰ نفر افزایش یافته است. اسدی موحد در بخش دیگری از سخنان خود، از شکلگیری پویشهای مردمی در حمایت از رهبر معظم انقلاب، افزایش حضور مسلمانان در نماز جمعه و برگزاری مراسم نمادین کاشت نهال به یاد شهدای میناب در صحن مسجد کبود ایروان خبر داد.