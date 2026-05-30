وزیر ورزش در حضور اعضای تیم ملی تراپ بر برنامهریزی دقیق برای افزایش شانس مدال آوری تأکید و آرزوی موفقیت برای ورزشکاران کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صداوسیما احمد دنیا مالی وزیر ورزش و جوانان امروز شنبه ۹ خرداد در سایت اهداف پروازی فدراسیون تیراندازی حضور یافت و از تمرینات ملیپوشان تیم اهداف پروازی بازدید کرد.
در این بازدید اسبقیان معاون توسعه ورزش قهرمانی، سهیل برخورداری، سرپرست فدراسیون، امید نجاری، سرپرست دبیر کلی و محمد پاشا، سرپرست نایب رئیسی فدراسیون نیز وزیر ورزش را همراهی کردند.
دنیامالی در این بازدید اظهار داشت: پیگیر هستیم که مهمات را برای تمرینات ملی پوشان اهداف پروازی فراهم کنیم و باید در این مدت سعی کنید که تمرکز خود را بالا ببرید، چون در این چندماه تا بازیهای ناگویا خیلی برای شما تعیین کننده است.
وی افزود: برای شما آرزوی موفقیت دارم و امیدوارم که با مدال آوری شما ملی پوشان تعداد مدالهای ما افزایش پیدا کند. باید طوری برنامه ریزی کنید که تیم زودتر به ناگویا برود و چند روز تمرینات را در ژاپن آغاز کنید که ملیپوشان بتوانند چند روز قبل از مسابقات تمرکز کنند، چون در مدال آوری آنها نیز تاثیر دارد.
محمد بیرانوند و مرضیه پرورشنیا، اعضای تیم ملی تراپ و علی افسری مربی این تیم در اردو حضور داشتند.