توقیف دو کامیون حامل مرغ زنده غیرمجاز در آمل
دو دستگاه کامیون حامل دو هزارو یکصد قطعه مرغ زنده غیرمجاز در آمل توقیف شدند
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
، سازمان جهادکشاورزی مازندران اعلام کرد در راستای تشدید نظارتها بر حمل و نقل فرآوردههای خام دامی و جلوگیری از خروج غیرمجاز اقلام اساسی، مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان با همکاری مدیریت جهاد کشاورزی و اداره دامپزشکی شهرستان آمل، در محور خروجی پلیسراه این شهرستان به دو دستگاه کامیون مشکوک شدند.
پس از توقف و بررسی مدارک حمل، مشخص شد محمولههای مذکور که شامل حدود دو هزار و یکصد قطعه مرغ زنده بود، فاقد مجوزهای قانونی لازم برای حمل و جابهجایی است. در همین راستا، ضمن توقیف کامیونها و محمولههای فوقالذکر، اقدامات قانونی لازم جهت معرفی متخلفین به مراجع قضایی در دستور کار قرار گرفت.
مقرر شد مرغهای کشفشده بلافاصله جهت کشتار به کشتارگاه پرسفید آمل منتقل و پس از طی مراحل بهداشتی و نظارتی، در شبکه رسمی توزیع و بازار مصرف عرضه شود تا از هرگونه اخلال در تنظیم بازار جلوگیری شود.
جهاد کشاورزی استان با اشاره به تداوم نظارتها اعلام کردند برخورد با هرگونه حمل غیرمجاز نهادهها و محصولات دامی با جدیت ادامه خواهد داشت.