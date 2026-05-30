مشوق ۴۰ میلیون تومانی برای خشکه کاری برنج
شالیکاران گلوگاهی که اقدام به خشکه کاری برنج کنند از کمک بلاعوض ۴۰ میلیون تومانی برخوردار میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گلوگاه، گفت: شالیکاران گلوگاهی که اقدام به کشت مستقیم برنج کنند از چند مشوق ویژه مانند کمک بلاعوض ۴۰ میلیون تومانی، اولویت صددرصدی در دریافت تسهیلات خرید ادوات کشاورزی، پرداخت وام سرمایه در گردش و تأمین بخشی از نهادههای کشاورزی بهصورت رایگان برخوردار میشوند.
کمیل عسکری با تشریح مزایای کشت مستقیم، این روش را راهکاری استراتژیک در شرایط محدودیت منابع آبی و تغییرات اقلیمی دانست و افزود: در این شیوه با حذف مرحله خزانهگیری و عملیات نشاکاری، علاوه بر کاهش زمان کار، هزینههای تولید به شکل چشمگیری کاهش یافته و مدیریت منابع آب بهینهسازی میشود.
او ادامه داد کشت مستقیم برنج یا خشکهکاری جایگزینی مؤثر برای روش سنتی غرقابی است که میتواند مصرف آب را در هر هکتار بین ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش دهد.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گلوگاه ادامه داد: در خشکه کاری برنج از ادوات معمول در کشت محصولاتی مانند ذرت استفاده میشود و کشاورز هزینه مازادی برای کشت برنج با خریداری دستگاههای مخصوص برنج متقبل نمیشود.
عسکری گفت: تحقق کامل این طرح و توانمندسازی کشاورزان، نیازمند استمرار بستههای حمایتی هدفمند از سوی سازمان جهاد کشاورزی است تا زمینه توسعه پایدار مکانیزاسیون فراهم شود.
در روش خشکه کاری زمین مورد نظر برای کشت برنج بعد از برداشت محصول قبلی شخم شده و به صورت نسبی تسطیح میشود، بذر برنج که پس از ضدعفونی به مدت ۲۴ ساعت خیسانده شده با دستگاه خطی کار غلات و با رعایت فاصله بین ردیفها به عمق دو تا سه سانتی متر کاشته میشود و آبیاری برنج به فواصل ۳ تا ۴ روز و بسته به رطوبت زمین انجام میشود.