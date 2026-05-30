استاندار کردستان از الحاق ۲۰۱ هکتار زمین به محدوده شهر سنندج خبر داد و این اقدام را گامی مهم برای تأمین بخشی از نیاز متقاضیان مسکن عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، لهونی در جلسه شورای مسکن استان، تأمین زمین را مهم‌ترین اولویت طرح نهضت ملی مسکن دانست و بر توسعه زیرساخت‌ها، تسریع صدور مجوز‌ها و همکاری بیشتر بانک‌ها در پرداخت تسهیلات تأکید کرد.

حیدری، بازرس کل کردستان نیز با اشاره به حجم بالای مراجعات مردمی در حوزه مسکن، خواستار رفع موانع اجرایی شد.

رفع تأخیر در صدور مجوز‌ها و اعمال محدودیت‌های خارج از ضوابط قانونی، تأمین زمین مورد نیاز طرح مسکن محرومین، شناسایی مشکلات پیش روی نهضت ملی مسکن با بازدید‌های میدانی، اجرای تکلیف قانونی بانک‌ها در اختصاص سهم تسهیلات بخش مسکن از جمله مطالبی بود که بازرس کل استان بر ضرورت آن تاکید کرد.

مدیرکل راه و شهرسازی کردستان گفت: تاکنون ۲۰۸ هزار نفر در سامانه نهضت ملی مسکن ثبت‌نام کرده‌اند که ۵۷ هزار خانوار تأیید نهایی شده‌اند و برای حدود ۲۳ هزار واحد نیز پروژه تخصیص یافته است.

قادری افزود: ۴ هزار و ۷۰۵ واحد در قالب انبوه‌سازی و حدود ۱۸ هزار واحد در قالب ساخت مردمی برنامه‌ریزی شده است.

رسولی، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کردستان نیز از تأمین زمین برای ۵۶۰ واحد از سهمیه هزار و ۴۰۰ واحدی مسکن محرومان خبر داد.

راستبین مدیر عامل بانک مسکن استان نیز گفت: این بانک تاکنون ۱۸ هزار میلیارد ریال تسهیلات برای ۶ هزار و ۳۰۰ واحد نهضت ملی مسکن به متقاضیان پرداخت کرده است.

در ادامه جلسه، فرمانداران و اعضای شورای مسکن استان نیز راهکار‌های تسریع در ساخت واحد‌ها و رفع مشکلات اجرایی طرح را بررسی کردند.