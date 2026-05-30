وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حکمی، محمد حاجی میرزایی مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای را به عنوان یکی از اعضای کارگروه تخصصی کودک و نوجوان منصوب کرد.

حاجی میرزایی، عضو کارگروه کودک و نوجوان شد

حاجی میرزایی، عضو کارگروه کودک و نوجوان شد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ظهر امروز در حکمی ناصر جاهدنیا، مدیر عامل بنیاد ملی پویانمایی را به عنوان دبیر و عضو کارگروه کودک و نوجوان این وزارتخانه منصوب کرد.

همچنین در احکام جداگانه دیگری از سوی وزیر فرهنگ، محمد حاجی میرزایی مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، به عنوان یکی از اعضای این کارگروه منصوب شد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، اعضای کارگروه تخصصی کودک و نوجوان را برای مدت ۳ سال منصوب کرد.