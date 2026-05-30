توزیع ۱۶۰۰ تن کود شیمیایی در قائمشهر
به منظور تأمین به موقع نیاز غذایی اراضی زراعی و باغی، ۱۶۰۰ تن انواع کود شیمیایی در میان کشاورزان قائم شهر توزیع شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
،مدیر جهاد کشاورزی قائم شهر گفت: در راستای حمایت از جامعه بهرهبرداران و با هدف ارتقای امنیت غذایی، مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان قائمشهر از اجرای عملیات گسترده توزیع نهادههای کشاورزی در سطح این شهرستان خبر داد.
معصومه صفری اوریمی، افزود: به منظور تأمین به موقع نیاز غذایی اراضی زراعی و باغی، ۱۶۰۰ تن انواع کود شیمیایی شامل ۲۵ تن فسفات، ۱۵ تن پتاس و یک هزار و ۵۶۰ تن اوره اردیبهشت ماه امسال تأمین و روند توزیع آن در میان کشاورزان منطقه با موفقیت کلید خورده است.
او ادامه داد: این مقدار کود از طریق ۱۷ کارگزاری مجاز و فعال بخش خصوصی و تعاونی تحت پوشش در دهستانهای مختلف شهرستان توزیع شده است.
مدیر جهاد کشاورزی قائم شهر هدف از تعدد کارگزاریها را سهولت در دسترسی کشاورزان به نهادهها و کاهش هزینههای حملونقل برای تولیدکنندگان اعلام کرد و گفت: کارشناسان این مدیریت بر تمامی مراحل تخلیه و توزیع در انبارها نظارت دقیق دارند تا از ورود کودهای خارج از شبکه یا غیرمجاز به چرخه مصرف جلوگیری شود.
صفری اوریمی با بیان اینکه قائمشهر یکی از قطبهای مهم تولید محصولات کشاورزی در استان است، افزود: بر همین اساس، این نهادهها متناسب با نیاز گیاه و تقویم زراعی، در اختیار کشاورزانی که به کشت محصولات راهبردی نظیر برنج، سویا و سایر محصولات زراعی اشتغال دارند، قرار گرفته است.
وی با توصیه به کشاورزان جهت استفاده بهینه از نهادهها، گفت: توزیع این ۱۶۰۰ تن کود بر اساس آزمون خاک و نیازهای فیزولوژیک گیاهان انجام میشود و بهرهبرداران یم با مراجعه به مراکز خدمات و دریافت توصیههای فنی کارشناسان، نسبت به مصرف متعادل کودها اقدام کنند تا علاوه بر کاهش هزینههای تولید، شاهد پایداری سلامت خاک و افزایش عملکرد در واحد سطح باشیم.
مدیر جهاد کشاورزی قائم شهر ادامه داد: روند تأمین و توزیع نهادههای کشاورزی در قائمشهر کماکان ادامه دارد و کشاورزان میتوانند بر اساس حوالههای الکترونیکی صادر شده، سهمیه خود را از کارگزاریهای منتخب دریافت کنند.