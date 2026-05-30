نمایشگاه «برای ایران» با فروش ۱۲۱ اثر و گردش مالی ۷ میلیارد و ۸۲۵ میلیون تومان در خانه هنرمندان ایران بکار خود پایان داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نمایشگاه گروهی «برای ایران» که به ابتکار موسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر و با مشارکت خانه هنرمندان ایران از ۲۸ اردیبهشت تا ۸ خرداد ۱۴۰۵ برگزار شد، با فروش ۱۲۱ اثر از مجموع حدود ۳۰۰ اثر ارائهشده و ثبت گردش مالی ۷ میلیارد و ۸۲۵ میلیون تومان به کار خود پایان داد.
این رویدادی با هدف حمایت از هنرمندان نقاشی، نقاشی خط و هنرهای تجسمی و تقویت اقتصاد هنر شکل گرفت و با استقبال هنرمندان، فعالان فرهنگی، مدیران اقتصادی و علاقهمندان هنر همراه شد.
سیدصادق پژمان، مدیرعامل موسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر، با اشاره به اهداف برگزاری این نمایشگاه اظهار کرد: در دورهای که کشور شرایط دشواری را پشت سر گذاشت، هنرمندان نیز همچون دیگر اقشار جامعه در میدان روایت، فرهنگ و هویت ملی نقشآفرین بودند. نمایشگاه «برای ایران» تلاشی برای انعکاس این ظرفیت ارزشمند و حمایت از هنرمندانی بود که در ماههای اخیر و متناسب با شرایط کشور، بستر مناسبی برای عرضه و فروش آثار خود فراهم نیافته بودند.
وی افزود: این رویداد علاوه بر ایجاد بستری برای عرضه و فروش آثار هنری، با هدف تسهیلگری در اقتصاد هنر و ایجاد ابزارهای پایدار حمایتی طراحی شد تا بتواند بخشی از چالشهای زیستبوم فرهنگ و هنر را کاهش دهد.
مدیرعامل موسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر با اشاره به استقبال هنرمندان از این رویداد گفت: آثار نمایشگاه به صورت مستقیم از هنرمندان دریافت شد و تلاش کردیم از ظرفیت هنرمندان جوان و کمتر شناختهشده نیز بهره بگیریم تا علاوه بر حمایت معنوی، زمینه حمایت اقتصادی از آنان فراهم شود.
وی افزود: معتقدیم نتایج حاصل از نمایشگاه «برای ایران» نشان داد که با ایجاد سازوکارهای حرفهای، ابزارهای مالی نوین و پیوند میان بخش فرهنگ و اقتصاد، میتوان زمینه رونق پایدار اقتصاد هنر و حمایت موثرتر از هنرمندان ایرانی را فراهم ساخت.
نمایشگاه «برای ایران» در طول برگزاری خود میزبان دهها مدیر فرهنگی، اقتصادی، بانکی، فعالان رسانهای و هنرمندان بود و در کنار فروش آثار، بستری برای گفتوگو و شبکهسازی درباره آینده اقتصاد هنر، حمایت از هنرمندان و توسعه بازارهای فرهنگی فراهم کرد.