عملکرد ۲۰ روز اول پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن مستاجران پس از تصویب و ابلاغ سقف‌های جدید این وام، از افزایش سرعت پرداخت تسهیلات ودیعه، به خانوار‌های اجاره‌نشین خبر می‌دهد.

به گزارش گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما ، براساس آمارهای سامانه طرح‌های حمایتی مسکن، در ۲۰ روز کاری اخیر (بازه زمانی ۱۷ اردیبهشت تا ۹ خرداد ۱۴۰۵)، تعداد ۶۷۵۱ فقره وام ودیعه مسکن به خانوارهای مستاجر کشور پرداخت شد.

ارزش کلی این تسهیلات، تاکنون یک هزار و ۴۷۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد در راستای اجرای طرح‌های حمایت از خانوارهای مستاجر و به منظور افزایش توانمندی مالی آن‌ها در بازار اجاره همزمان با نزدیک شدن به فصل جابه‌جایی‌ها، سرعت پرداخت این تسهیلات نیز افزایش یافته است.

عملکرد ۱۷ بانک عامل پرداخت کننده این تسهیلات نشان می‌دهد، بانک ملت با پرداخت ۱۴۹۰ فقره، بانک صادرات ایران با پرداخت ۱۱۱۲ فقره و بانک تجارت با پرداخت ۱۰۱۸ فقره تسهیلات ودیعه مسکن، در مدت گفته شده (۲۰ روز کاری اخیر)، بهترین عملکرد را در میان سایر بانک‌ها به خود اختصاص داده‌اند.

اردیبهشت امسال ، با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و تصویب هیات عالی بانک مرکزی، سقف کلی تسهیلات ودیعه مسکن از ۲۰۰ همت به ۳۰۰ همت افزایش یافت. همچنین سقف فردی این تسهیلات در شهر تهران به ۳۶۵ میلیون تومان، مراکز استان‌ها ۲۸۰ میلیون تومان، سایر شهرها ۱۸۵ میلیون تومان و روستاها به ۷۵ میلیون تومان، افزایش یافت.

سال گذشته نیز بالغ بر ۳۶۰ هزار فقره تسهیلات ودیعه مسکن مستاجران به ارزش کلی حدود ۷۰ همت پرداخت شد.