به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مدیریت اکتشاف، امروز (شنبه، ۹ خرداد) آیین تکریم حسین دهقان و معارفه جاسم ثمری به سمت سرپرست روابط عمومی مدیریت اکتشاف با حضور سید محی الدین جعفری مدیر اکتشاف، معاونان، رؤسا و جمعی از کارکنان برگزار شد.

جعفری مدیر اکتشاف با اشاره به سوابق حرفه‌ای جاسم ثمری در حوزه انرژی، این تجربه را ظرفیتی ارزشمند برای مدیریت اکتشاف دانست و اظهار کرد: امیدواریم با بهره‌گیری از دانش و تجربیات ایشان در حوزه رسانه، گام‌های مؤثری در انعکاس و به تصویر کشیدن فعالیت‌ها، دستاورد‌ها و ظرفیت‌های مدیریت اکتشاف برداشته شود.

وی با تأکید بر جایگاه راهبردی روابط عمومی در سازمان افزود: با اشراف فنی به حوزه مدیریت اکتشاف رئیس اداره روابط عمومی می‌تواند عملکرد این حوزه مهم را منعکس نماید.

در ادامه این مراسم، حسین دهقان ضمن قدردانی از اعتماد و حمایت‌های جعفری در طول دوران مسئولیت خود، بر آمادگی کامل برای همکاری با مدیریت اکتشاف تأکید کرد و گفت: همچنان خود را متعهد به همراهی و پشتیبانی از اهداف و برنامه‌های این مجموعه می‌داند.

جاسم ثمری در سخنانی با ابراز خرسندی از حضور در مدیریت اکتشاف، از حسن اعتماد مدیران این مجموعه تشکر کرد و گفت: امیدوارم بتوانم پاسخگوی این اعتماد باشم و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، در مسیر ارتقای فعالیت‌های روابط عمومی و انعکاس شایسته دستاورد‌های مدیریت اکتشاف گام بردارم.

بر اساس این گزارش، جاسم ثمری سرپرست جدید اداره روابط عمومی مدیریت اکتشاف سابقه ۱۵ سال حضور در سازمان صدا و سیما به عنوان خبرنگار حوزه نفت و انرژی را داشته و کسب رتبه برتر جشنواره بین الملل رادیو و تلویزیون آسیا و اقیانوسیه (ABU-PRIZE) نیز از دیگر پیشینه ایشان است.

همچنین در پایان این مراسم حسین دهقان به عنوان مشاور رسانه‌ای مدیریت اکتشاف معرفی شد.