آبگیری ۹۵ درصدی آب بندانهای مرکز مازندران
۱۰۶ آببندان در شهرستان ساری وجود دارد که تاکنون حدود ۹۵ درصد حجم آن آبگیری شده است
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
،مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساری از تحقق برنامه الگوی کشت برنج و پیشرفت مطلوب عملیات آمادهسازی شالیزارها در این شهرستان خبر داد و گفت: سطح کشت برنج شهرستان ساری امسال مطابق برنامه الگوی کشت، به ۲۵ هزار و ۵۵۷ هکتار رسیده است
سید اسماعیل علوی با اشاره به وضعیبت مطلوب آبی افزود: شهرستان ساری دارای ۱۰۶ آببندان است که تاکنون حدود ۹۵ درصد آنها آبگیری شد و نقش مؤثری در تأمین آب مورد نیاز شالیزارها ایفا میکنند.
وی با اشاره به وضعیت مناسب اجرای عملیات زراعی در شالیزارهای شهرستان ادامه داد: تاکنون عملیات آبتخت اولیه در ۲۵ هزار هکتار از اراضی شالیزاری انجام شد و خزانهگیری و بذرپاشی در تمامی مزارع هدف به پایان رسیده است.
علوی گفت: ۲۴ هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی شالیزاری شهرستان برای عملیات نشاکاری آماده شد و ۳۱ بانک نشا نیز برای تأمین نشای مورد نیاز کشاورزان در سطح شهرستان فعال هستند.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساری بر تداوم خدماترسانی فنی و حمایتی به شالیکاران شهرستان تأکید کرد و گفت: کارشناسان جهاد کشاورزی مستمر روند آمادهسازی، نشاکاری و مدیریت مزارع را رصد و پایش میکنند.