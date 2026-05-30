

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ،مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساری از تحقق برنامه الگوی کشت برنج و پیشرفت مطلوب عملیات آماده‌سازی شالیزار‌ها در این شهرستان خبر داد و گفت: سطح کشت برنج شهرستان ساری امسال مطابق برنامه الگوی کشت، به ۲۵ هزار و ۵۵۷ هکتار رسیده است

سید اسماعیل علوی با اشاره به وضعیبت مطلوب آبی افزود: شهرستان ساری دارای ۱۰۶ آب‌بندان است که تاکنون حدود ۹۵ درصد آنها آبگیری شد و نقش مؤثری در تأمین آب مورد نیاز شالیزار‌ها ایفا می‌کنند.

وی با اشاره به وضعیت مناسب اجرای عملیات زراعی در شالیزار‌های شهرستان ادامه داد: تاکنون عملیات آب‌تخت اولیه در ۲۵ هزار هکتار از اراضی شالیزاری انجام شد و خزانه‌گیری و بذرپاشی در تمامی مزارع هدف به پایان رسیده است.

علوی گفت: ۲۴ هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی شالیزاری شهرستان برای عملیات نشاکاری آماده شد و ۳۱ بانک نشا نیز برای تأمین نشای مورد نیاز کشاورزان در سطح شهرستان فعال هستند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساری بر تداوم خدمات‌رسانی فنی و حمایتی به شالیکاران شهرستان تأکید کرد و گفت: کارشناسان جهاد کشاورزی مستمر روند آماده‌سازی، نشاکاری و مدیریت مزارع را رصد و پایش می‌کنند.