نماینده خرم آباد همراه جمعی از مسئولان استانی با حضور در منطقه ی سخت گذر کوه کلا پای صحبت های مردم عشایری این منطقه شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛ نماینده مردم خرم آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی به همراه جمعی از مسولان استانی از منطقه ی عشایری کوه کلا بخش پاپی شهرستان خرم آباد برای پیگیری مسائل و مشکلات عشایرمنطقه بازدید کرد.
هادی هاشمی در این بازدید بر ضرورت توجه هرچه بیشتر به مناطق کمتر برخوردار تأکید کرد و افزود:رسیدگی به مشکلات مناطق محروم و تلاش برای رفع کمبودهای موجود، از اولویتهای جدی است و این مطالبات با جدیت پیگیری خواهد شد.
همچنین مردم این منطقه خواستار رفع مشکلات خود در حوزههای مختلف از جمله خدمات زیر ساختی جاده دسترسی، آب شرب، برق و بهداشت شدند.
نعمت اله قائد رحمتی مدیر کل امور عشایر لرستان گفت:منطقه ییلاقی کوه کلا بخش پاپی،با هزار و ۵۰۰ خانوار و بیش از ۶ هزار نفر جمعیت عشایری و ۲۰۰ هزار رأس دام در جنوب شرقی خرم آباد واقع شده است.