پخش زنده
امروز: -
مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان گفت: عصر امروز (۹ خردادماه ۱۴۰۵)، ایستگاه هواشناسی کهورک با ثبت دمای ۵۰ درجه سلسیوس، ضمن شکستن رکورد بیشترین دمای ثبتشده از بدو تأسیس این ایستگاه، به عنوان گرمترین نقطه کشور شناخته شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز سیستان و بلوچستان، محسن حیدری بیان کرد: در همین مدت، ایستگاه هواشناسی راسک نیز با ثبت دمای ۴۹ درجه سلسیوس در رتبه دوم گرمترین نقاط کشور قرار گرفت.
وی ادامه داد: در شبانهروز گذشته، ۲۴ ایستگاه هواشناسی استان دمای بیش از ۴۰ درجه سلسیوس را ثبت کردند که نشاندهنده استقرار توده هوای گرم در بخشهای وسیعی از سیستان و بلوچستان است. پس از کهورک و راسک، ایستگاههای نیکشهر و دلگان با ثبت دمای ۴۸ درجه سلسیوس در ردههای بعدی گرمترین نقاط استان قرار گرفتند.
وی خاطرنشان کرد: شهر زاهدان نیز در گرمترین ساعات روز به دمای ۴۱ درجه سلسیوس رسید که نسبت به روز گذشته ۴ درجه افزایش دما را نشان میدهد. براساس آخرین نقشهها و خروجی مدلهای پیشیابی، ماندگاری هوای گرم تا روز چهارشنبه در سطح استان پیشبینی میشود.