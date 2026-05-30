مشاور رهبر معظم انقلاب در دیدار با صاحبان سکوهای توسعه صادرات و پشتیبانی هوشمند، ضمن تشریح چالش‌های اقتصاد دیجیتال و تأکید بر ظرفیت‌های بی‌بدیل کشور، از برنامه‌ریزی برای رفع موانع این کسب‌ و کارها خبر داد و گفت: تنها راه قوی شدن کشور از مسیر توجه به علم و فناوری است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این نشست که امروز شنبه برگزار شد، محمد مخبر با اشاره به شناخت کامل حاکمیت از چالش‌های اقتصادی کشور، ظرفیت‌های موجود برای حل این مشکلات را بسیار فراتر از خود این چالش‌ها دانست و تأکید کرد: بیشتر این ناترازی‌ها ریشه نرم‌افزاری و مدیریتی دارند و اگر خدمات هوشمند به درستی ارائه شوند، نه‌تنها کمبودی نداریم، بلکه به ظرفیت های مازاد نیز دست پیدا میکنیم.

مخبر، همه این گلوگاه‌ها را «محل خلق ثروت» برای فعالان بخش خصوصی خواند و تصریح کرد: امروز کشور و حتی شرکت های دانش بنیان نیازمند حضور شما به عنوان مکمل بخش فناورانه تولید هستند تا بتوانند بازارهای رقابتی صادرات را از آن خود کنند.

مشاور رهبر معظم انقلاب تصریح کرد: اگر شما به‌عنوان صاحبان سکوهای صادراتی به‌موقع وارد میدان نشوید و این خدمات را ارائه ندهید، بی‌تردید بازیگران خارجی این خلأ را پر کرده و بازار را از آن خود می‌کنند. امروز در برخی کشورها، ۷۰ درصد خدمات دولت ها را سکوهای بخش خصوصی ارائه می‌دهند و حاکمیت دیگر متولی مستقیم این امور نیست و این یعنی شما باید امروز با قوت بیشتری در عرصه حاضر شوید.

مخبر با تأکید بر اینکه «تنها راه‌حل، قوی شدن از مسیر علم و فناوری است»، در تشریح مناسبات بین‌المللی نیز تصریح کرد: دشمنان و نظام سلطه به دلیل ظرفیت‌های خدادادی کشور و نیروی انسانی کارآمد، با ما دچار تعارض منافع شده‌اند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: آمریکا ۱۲ روز تمام جنگید و فکر می‌کرد ظرف سه روز کار را تمام می‌کند، اما در نهایت این آن‌ها بودند که به التماس در خصوص آتش‌بس افتادند. این تحول، نتیجه رسیدن دشمن به نقطه ناتوانی در شکست ما بوده که به حول و قوه الهی با خون شهیدان محقق شده است.

مخبر، ایستادگی مردم در صحنه‌های خطر را برگ برنده اصلی کشور دانست و گفت: اگر ۹۰ روز حضور مردم عزیز و بصیر ما در خیابان‌ها نبود، اکنون بعضی از این کشورها در خاک ما مستقر بودند. تمام محاسبات دشمن بر روی همراهی مردم با آن‌ها بود، اما وقتی دیدند ملت از نظام جمهوری اسلامی حمایت می‌کند، دچار یأس کامل شدند.

گفتنی است، نشست مشاور رهبر معظم انقلاب با صاحبان فناوری و سکوهای فعال در حوزه صادرات و پشتیبانی به عنوان نخستین نشست از سلسله نشست های رویداد ملی ایران سکو است که هدف آن حمایت و هم‌افزایی سکوهای فناورانه در کشور، برای کمک به حل مشکلات کشور است.

تخصص و حوزه فعالیت سکوهای شرکت کننده در این رویداد در سه جریان تبادل اطلاعات و آموزش، تبادلات مالی و حمل کالا بود که این سه جریان به عنوان بخش های اصلی ایجاد زنجیره صادرات هر یک نقشی را در تکمیل چرخه صادراتی کشور ایفا می کنند.

شرکت کنندگان، ضمن بیان نظرات خود، از موانع و اهمیت سکوهای مربوطه سخن گفتند. سکوهای فعال در زمینه های مختلف صادرات نرم و سخت و خدمات و کالا و همچنین سکوهای صادراتی مبتنی بر مناطق هدف صادراتی و محصولات خاص نظیر صادرات پویانمایی و خدمات فنی مهندسی نیز از دیگر مشارکت کنندگان در این نشست تخصصی بودند.

سایر نشست های رویداد ایران سکو با موضوع های حمایت از سکوها در بخش های مختلف، در آینده نزدیک برگزار خواهد شد.