معاون امور فرهنگی بعثه مقام معظم رهبری از اجرای بیش از ۴۰۰ برنامه فرهنگی، قرآنی و معرفتی برای حجاج ایرانی در مدینه منوره، مکه مکرمه و مشاعر مقدسه خبر داد و گفت: این برنامه‌ها با استقبال گسترده حجاج همراه بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت‌الاسلام والمسلمین سید حسین رکن‌الدینی درباره برنامه‌های فرهنگی حج تمتع ۱۴۰۵ اظهار کرد: با وجود شرایط ویژه و محدودیت‌های موجود در موسم حج امسال، برنامه‌های فرهنگی، قرآنی و معرفتی بعثه مقام معظم رهبری در مراحل مختلف سفر زائران به قوت خود اجرا شد.

وی افزود: پیش از آغاز ایام تشریق، برنامه‌هایی همچون محافل انس و معرفت، جلسات روایتگری، زیارت‌دوره‌های ویژه، محافل انس با قرآن کریم و مراسم دعای کمیل و دعای ندبه در مدینه منوره و مکه مکرمه برگزار شد که با استقبال زائران همراه بود.

معاون امور فرهنگی بعثه مقام معظم رهبری با اشاره به برنامه‌های اجراشده در مشاعر مقدسه گفت: مراسم صبح عرفه و دعای عرفه در صحرای عرفات با شکوه خاصی برگزار شد و رضایت حجاج را به دنبال داشت. همچنین در ایام حضور زائران در منا، برنامه‌های متعددی از جمله بزرگداشت شهدای منا، شهدای حج خونین سال ۱۳۶۶، شهدای جنگ ۱۲ روزه و یادبود شهدای انقلاب اسلامی برگزار شد.

رکن‌الدینی با بیان اینکه برخی محدودیت‌ها در حوزه تجهیزات صوتی وجود داشت، تصریح کرد: ممنوعیت ورود بلندگو‌های همراه مدیران کاروان‌ها از سوی کشور میزبان، اجرای برخی برنامه‌ها را در تعدادی از چادر‌ها با دشواری مواجه کرد، اما تلاش شد برنامه‌های فرهنگی و معرفتی در حد امکان برای همه زائران برگزار شود.

وی درباره برنامه‌های فرهنگی پس از بازگشت حجاج از مشاعر مقدسه نیز گفت: از سیزدهم ذی‌الحجه برنامه‌های فرهنگی مجدداً آغاز شده و مراسم مرتبط با سالروز شهادت امام هادی (ع)، سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) و عید سعید غدیر خم در مجموعه‌های محل استقرار زائران برگزار می‌شود.

معاون امور فرهنگی بعثه مقام معظم رهبری ادامه داد: برگزاری مراسم دعای کمیل، دعای ندبه، جلسات روایتگری و زیارت‌دوره‌های ویژه تا پایان حضور زائران در سرزمین وحی ادامه خواهد داشت.

وی همچنین درباره زائرانی که به دلیل شرایط خاص اعزام موفق به تشرف به مدینه منوره نشده‌اند، اظهار داشت: در حال بررسی راهکار‌های لازم برای ارائه خدمات فرهنگی و معرفتی به این گروه از زائران هستیم و در صورت فراهم شدن شرایط، برنامه‌های متناسب برای آنان نیز پیش‌بینی خواهد شد.

رکن‌الدینی در پایان با اشاره به حجم گسترده فعالیت‌های فرهنگی حج تمتع ۱۴۰۵ خاطرنشان کرد: مجموع برنامه‌های فرهنگی، قرآنی، معرفتی، روایتگری، مناسبت‌های مذهبی و ملی و برنامه‌های مشاعر مقدسه از ۴۰۰ برنامه فراتر رفته و به حدود ۴۵۰ برنامه رسیده است که نشان‌دهنده تلاش گسترده مجموعه فرهنگی بعثه برای ارتقای سطح معنوی و معرفتی زائران بیت‌الله الحرام است.