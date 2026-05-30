تولید پنج هزار و ۷۵۰ تن گوجه سبز در بابل
پنج هزار و ۷۵۰ تن گوجه سبز از ۴۷۰ هکتار باغهای شهرستان بابل برداشت میشود
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابل از تولید پنج هزار و ۷۵۰ تن گوجه سبز امسال در این شهرستان خبر داد و گفت: این میزان محصول از ۴۷۰ هکتار باغ بارور این شهرستان برداشت و روانه بازار مصرف خواهد شد.
رحیم شهیدیپور، افزود: مجموع سطح باغهای بارور و غیر بارور گوجه سبز در بابل، با احتساب باغهای پراکنده، ۴۷۶.۵ هکتار است که از این میزان، ۴۷۰ هکتار بارور و ۶.۵ هکتار غیر بارور است.
وی با بیان اینکه گوجه سبز از جمله نوبرانههای محبوب فصل بهار به شمار میرود، ادامه داد: این میوه علاوه بر استقبال بالای مصرفکنندگان، دارای خواص متعددی برای سلامت بدن است.
شهیدیپور گفت: گوجه سبز میتواند در کاهش خستگی، ایجاد شادابی و نشاط، کاهش افسردگی، کمک به تنظیم عملکرد دستگاه گوارش، کاهش فشار خون و چربی مؤثر باشد و در پیشگیری از برخی مشکلات جسمی نیز نقش داشته باشد.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابل با تأکید بر ضرورت مصرف متعادل این میوه گفت: با وجود خواص فراوان گوجهسبز، لازم است این محصول به اندازه کافی و متناسب مصرف شود تا عوارض ناشی از زیادهروی در مصرف آن بروز نکند.